> ÖPNV-Erreichbarkeit: An der Haltestelle "St. Leoner See" direkt am Eingang hält die Buslinie 720 ab Heidelberg Bismarckplatz, Endhaltestelle St. Leoner See, über Kirchheim, Sandhausen, Walldorf, Rot, St. Leon oder die Buslinie 719 ab Bahnhof Rot-Malsch, Endhaltestelle Bahnhof Neulußheim, über SAP-Allee, Rathaus, St. Leoner See. Samstags ...





Region Wiesloch. (aham) Auch wenn die Abkühlung heute noch andauert: Spätestens morgen kommt der Sommer zurück. Deswegen hat die RNZ eine Übersicht der Bäder und Seen im gesamten Verbreitungsgebiet zusammengestellt. Dort sind natürlich auch alle praktischen Infos zum St. Leoner See, Walldorfer und Wieslocher Freibad aufgeführt.

St. Leoner See



> Badezeiten: 1. Mai bis 14. Juni und 1. bis 30. September von 8 bis 20 Uhr, 15. Juni bis 31. August von 8 bis 21 Uhr. Für Besucher des Campingplatzes ist die Anlage täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Der Hintereingang öffnet ab 1. Mai montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr.



> Parkmöglichkeiten: mehrere Tausend kostenlose Parkplätze vorhanden.

> ÖPNV-Erreichbarkeit: An der Haltestelle "St. Leoner See" direkt am Eingang hält die Buslinie 720 ab Heidelberg Bismarckplatz, Endhaltestelle St. Leoner See, über Kirchheim, Sandhausen, Walldorf, Rot, St. Leon oder die Buslinie 719 ab Bahnhof Rot-Malsch, Endhaltestelle Bahnhof Neulußheim, über SAP-Allee, Rathaus, St. Leoner See. Samstags und sonntags fährt ein Ruftaxi. Vorbestellung spätestens 30 Minuten vor Abfahrt unter Telefon 0 62 27/ 14 07.

> Eintrittspreise: Tageskarte 3 Euro, Ermäßigte (Kinder zwischen sieben und 18 Jahren, Schüler, Studenten, Rentner, Schwerbehinderte, Arbeitslose mit einem gültigen Ausweis/Bescheinigung) 2 Euro, Kinder bis einschließlich sechs Jahren kostenlos. Feierabendkarte ab 18 Uhr 2 Euro. Zehner-Karte 25 Euro, ermäßigt 17 Euro; 20er Karte 4 Euro, ermäßigt 30 Euro; Jahreskarte 45 Euro, ermäßigt 30 Euro.

> Erhöhung geplant? nein

> Gastronomie: Zu Speisen und Getränken hat man es niemals weit, dafür sorgen ein Seerestaurant, ein Kiosk an der Liegewiese, ein Kiosk an der Wasserski- und ein Biergarten an der Minigolf-Anlage.

Freibad des Aqwa-Bäderparks

> Adresse: Schwetzinger Straße 88, Walldorf, Telefon: 0 62 27 / 8 28 82 60, E-Mail: aqwa@stadtwerke-walldorf.de, Internet: www.aqwa-walldorf.de

> Öffnungszeiten: Das Freibad ist von Mai bis September geöffnet – und zwar montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 8.30 bis 20.30 Uhr. Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor Badschließung und Badeschluss 30 Minuten vor Badschließung.

> Attraktionen: Auf dem weitläufigen Gelände mit altem Baumbestand finden sich ein 50 Meter langes Olympiabecken mit seitlichem Treppenzustieg, ein Nichtschwimmerbecken mit Spaßrutsche, Kleinkindbereich mit Piratendorf, Wasserspielgarten unterm Sonnensegel, ein naturbelassener Badesee mit Badeinsel und Stand-Up-Paddling, zwei Beachvolleyballplätze, ein Rasenfußballplatz, ein Beachsoccerplatz, zwei Basketballkörbe, ein Slacklinepark, ein Bouleplatz, zwei Tischtennisplatten. Gegenüber des Freibadgeländes ist eine Minigolfanlage.

> Parkmöglichkeiten: Es gibt öffentliche Parkplätze, diese sind kostenlos je nach Verfügbarkeit, zahlreiche Fahrradabstellplätze vorhanden.

> ÖPNV-Erreichbarkeit: An der Haltestelle "Schwimmbad" hält die Buslinie 720 ab Heidelberger Bismarckplatz oder St. Leoner See, die Buslinie 721 ab dem Bahnhof Wiesloch/Walldorf und Heidelberg-Neuenheim sowie der 708er-Bus ab der Walldorfer Astoriahalle und Wiesloch.

> Eintrittspreise: Tageskarte 5 Euro, Ermäßigte (Kinder zwischen sieben und 18 Jahren, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, Rentner, Schwerbehinderte) 3,50 Euro, Kinder bis einschließlich sechs Jahren kostenlos, Familienkarte 12 Euro; Feierabendkarte ab 18 Uhr 3,50 Euro, ermäßigt 2,50. Zehner-Karte 45 Euro, ermäßigt 32 Euro; Saisonkarte 84 Euro, ermäßigt 64 Euro. Keine Kartenzahlung möglich.

> Erhöhung geplant? nein

> Gastronomie: Ein Restaurant sowie ein bis zwei Kioske – je nach Besucherfrequenz – versorgen die Freibadbesucher.

Wietalbad

> Adresse: Am Schwimmbad 12, Wiesloch, Telefon: 0 62 22 / 14 5, E-Mail: wietalbad@stadtwerke-wiesloch.de, Internet: www.stadtwerke-wiesloch.de/pb/wietalbad.html

> Attraktionen: Auf dem 37 Hektar großen Freibadgelände gibt es das 50 Meter lange Olympiabecken mit abgetrennten Schwimmerbahnen, und ein Nichtschwimmerbecken, in das die 80 Meter lange Riesenrutsche mündet. Zudem gibt es dort einen Durchschwimmkanal, Massagesitzplätze und Sprudelliegen. Der Wasserspielbereich für Kinder ist ausgestattet mit Planschbecken und Rutsche, Schiffchenkanal und Stauwerk. Außerhalb des Wassers locken ein Spielplatz, ein Bolzplatz, ein Beachvolleyballfeld, ein Basketballkorb und zwei Tischtennisplatten.

> Öffnungszeiten: Die Saison geht von Mai bis September. Bis Ende August ist das Wietalbad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags ist zusätzlich Frühschwimmen möglich von 7 bis 8.30 Uhr. Im September ist das Bad von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist 30 Minuten vor Schließung des Bades, die Badezeit endet 15 Minuten vor Schließung.

> Parkmöglichkeiten: Der Schwimmbadparkplatz zwischen Schwimmbad und Bouleverein ist kostenlos. An besonders heißen Tagen mit viel Betrieb wird die Festwiese zum kostenlosen Parken geöffnet.

> ÖPNV-Erreichbarkeit: An der Haltestelle "Freibad" hält der 709er-Bus, der zwischen dem Bahnhof Wiesloch-Walldorf und dem PZN verkehrt.

> Eintrittspreise: Tageskarte 4,50 Euro, Ermäßigte (Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, und diejenigen, die ein freiwilliges soziales Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr oder Bundesfreiwilligendienst leisten) 3,50 Euro, Kinder ab sieben Jahren 2 Euro. Feierabendschwimmen zwei Stunden vor Badeschluss 2,50 Euro. Elferkarte 45 Euro, ermäßigt 35 Euro, für Kinder 20; Saisonkarte 70 Euro, ermäßigt 55 Euro, für Kinder 25 Euro, für Familien mit einem Erwachsenem 80 Euro, für Familien mit zwei Erwachsenen 140 Euro.

> Erhöhung geplant? nein

> Gastronomie: Ein Kiosk bietet Getränke, Eis, Pommes, Salate und mehr.

