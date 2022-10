> In Dossenheim ist von Anne Stegmüller aus dem Rathaus zu erfahren, dass die Gemeindeverwaltung wellenartig von Krankheitsausfällen betroffen ist. "Aufgrund frühzeitig eingeleiteter Maßnahmen konnte die Dienstfähigkeit im Gesamten bislang zu jedem Zeitpunkt gewahrt werden", betont Stegmüller. Aber: Interne Arbeitsabläufe in den Fachbereichen seien zeitweise mitunter verlangsamt gewesen und auch Serviceleistungen waren, beispielsweise im Bürgerbüro, teils eingeschränkt. "Im Bürgerbüro begegnen wir dem bestmöglich, indem aus anderen Bereichen Mitarbeiterinnen flexibel dort eingesetzt wurden", berichtet Stegmüller. Bürgermeister David Faulhaber ...

> In Eppelheim sind Stand Mitte Oktober 24 Mitarbeitende im Krankenstand. Einschränkungen im Dienstbetrieb gebe es dadurch aber keine, berichtet auf Anfrage Svenja Anwand von der Rathaus- Öffentlichkeitsarbeit. Bei den Betreuungseinrichtungen für Kinder habe es in der Vergangenheit bei hohem coronabedingtem Krankenstand unter den Erzieherinnen und Erziehern in der Villa Kunterbunt verringerte Betreuungszeiten gegeben. "Durch hohen Einsatz der verbliebenen Kolleginnen und Kollegen" habe man dies aber "auf ein absolutes Minimum begrenzen" können.

> In Leimen ist die Verwaltung laut Stadtsprecherin Melanie Greiner ebenso wie andere Einrichtungen von der Erkältungs- und Grippewelle sowie von vermehrten Corona-Infektionen nicht unerheblich betroffen. Es könne leider vorkommen, dass Anträge krankheitsbedingt nicht unmittelbar bearbeitet werden können. Greiner macht aber deutlich: "Wir sind bemüht, den Service uneingeschränkt anbieten zu können." In den Kindergärten sei die Personalsituation derweil krankheitsbedingt angespannt.

Region Heidelberg. (cm/fhs/lew/luw) Die Corona-Zahlen gehen nach oben , verschiedene Branchen sind von den daraus folgenden Krankheitsausfällen betroffen. Doch wie sieht es eigentlich in den Rathäusern und in anderen kommunalen Einrichtungen rund um Heidelberg aus? Die RNZ hat nachgefragt.

Region Heidelberg. (cm/fhs/lew/luw) Die Corona-Zahlen gehen nach oben, verschiedene Branchen sind von den daraus folgenden Krankheitsausfällen betroffen. Doch wie sieht es eigentlich in den Rathäusern und in anderen kommunalen Einrichtungen rund um Heidelberg aus? Die RNZ hat nachgefragt.

> In Leimen ist die Verwaltung laut Stadtsprecherin Melanie Greiner ebenso wie andere Einrichtungen von der Erkältungs- und Grippewelle sowie von vermehrten Corona-Infektionen nicht unerheblich betroffen. Es könne leider vorkommen, dass Anträge krankheitsbedingt nicht unmittelbar bearbeitet werden können. Greiner macht aber deutlich: "Wir sind bemüht, den Service uneingeschränkt anbieten zu können." In den Kindergärten sei die Personalsituation derweil krankheitsbedingt angespannt.

> In Eppelheim sind Stand Mitte Oktober 24 Mitarbeitende im Krankenstand. Einschränkungen im Dienstbetrieb gebe es dadurch aber keine, berichtet auf Anfrage Svenja Anwand von der Rathaus-Öffentlichkeitsarbeit. Bei den Betreuungseinrichtungen für Kinder habe es in der Vergangenheit bei hohem coronabedingtem Krankenstand unter den Erzieherinnen und Erziehern in der Villa Kunterbunt verringerte Betreuungszeiten gegeben. "Durch hohen Einsatz der verbliebenen Kolleginnen und Kollegen" habe man dies aber "auf ein absolutes Minimum begrenzen" können.

> In Dossenheim ist von Anne Stegmüller aus dem Rathaus zu erfahren, dass die Gemeindeverwaltung wellenartig von Krankheitsausfällen betroffen ist. "Aufgrund frühzeitig eingeleiteter Maßnahmen konnte die Dienstfähigkeit im Gesamten bislang zu jedem Zeitpunkt gewahrt werden", betont Stegmüller. Aber: Interne Arbeitsabläufe in den Fachbereichen seien zeitweise mitunter verlangsamt gewesen und auch Serviceleistungen waren, beispielsweise im Bürgerbüro, teils eingeschränkt. "Im Bürgerbüro begegnen wir dem bestmöglich, indem aus anderen Bereichen Mitarbeiterinnen flexibel dort eingesetzt wurden", berichtet Stegmüller. Bürgermeister David Faulhaber ergänzt: "Wir haben die Situation nach meiner Einschätzung bisher souverän gemeistert." Sein "aufrichtiger Dank" gelte all seinen Mitarbeitenden, welche durch "eine hohe Flexibilität und Motivation" zum Gelingen beitragen. Bei den örtlichen Kindertagesstätten handelt es sich um keine kommunalen Einrichtungen, die Gemeindeverwaltung steht aber Stegmüller zufolge mit den jeweiligen Einrichtungsleitungen "in engem Austausch". Derzeit seien hier keine größeren personellen Engpässe aufgrund von Corona-Erkrankungen bekannt.

> In Nußloch verzeichnet das Rathaus derzeit etwa zwei Prozent mehr Krankentage aufgrund von Corona-Infektionen, wie Verwaltungssprecherin Lisa Herrmann berichtet. Im Bauhof seien es etwa zehn Prozent. Dienstleistungen in der Verwaltung müssten aber nicht eingeschränkt werden. Zwar habe man keine kommunalen Kindergärten, jedoch habe eine Nachfrage bei den kirchlichen und freien Trägern ergeben: "Aktuell gibt es zwar regelmäßig Corona-Fälle, diese haben aber in den vergangenen Wochen – noch – nicht zu Einschränkungen geführt." Gleiches gelte für die beiden Grundschulen im Ort.

> In Sandhausen geht der Krankenstand aktuell "noch nicht über das übliche Maß hinaus", wie Gemeindesprecherin Iris Scheffczyk sagt. Demnach kann die Gemeindeverwaltung weiterhin für die Bürgerschaft alle Dienste anbieten. Die Kindertageseinrichtungen indes befänden sich aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels wie in anderen Gemeinden "ohnehin in Ausnahmesituationen und meistern jeden Tag einen Kraftakt", so Scheffczyk.

> In Neckargemünd berichtet Stadtsprecherin Nadine Thiele über den aktuellen Krankenstand bei der Stadtverwaltung: "Es treten immer wieder einzelne Corona-Fälle auf, auch sind saisonal immer wieder Mitarbeitende krank, jedoch müssen aktuell keine Services eingeschränkt werden." Auch in den stadteigenen Kitas gebe es derzeit vereinzelte Krankheitsausfälle beim Personal aufgrund von Corona. "Diese Ausfälle führen derzeit jedoch weder zu einer notwendigen Verkürzung der Öffnungszeiten, noch zu einer teilweisen Schließung von Betreuungsgruppen", betont Thiele. "Von den Schulen wurden keine Einschränkungen der Verwaltung mitgeteilt."