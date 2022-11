Von Sven Burger

Rauenberg. Die Rauenberger Kulturhalle war Schauplatz einer außergewöhnlichen Veranstaltung: Bei "Rock meets Agape" zugunsten des Hospizes in Wiesloch versammelten sich langjährige Weggefährtinnen und Weggefährten des im letzten Jahr verstorbenen Andreas Offermann für ein Konzert der besonderen Art.

Alle Musiker traten ohne Gage auf und die Stadt Rauenberg, vertreten durch Bürgermeister Peter Seithel, stellte die Kulturhalle kostenlos zur Verfügung. "Ich habe alle angeschrieben und sie haben alle zugesagt", so Markus Nieder, ein enger Freund Offermanns, der in der Region und darüber hinaus mit verschiedenen Formationen auftrat.

Den Anfang machten die "Slowhands", gefolgt von "Best of Stromlos glücklich", einem Projekt des Forums ’84 aus Walldorf, das es ansonsten in dieser Form nur zur Kerwe gibt. Stefan Zirkel brachte mit seiner Band "So" die Halle zum Toben. Besonders emotional war es für "Catch 22", die letzte Band von Andreas Offermann, die zum ersten Mal nach dessen Tod wieder auftrat.

"Im Gedenken an Andreas haben wir extra seine alte ,Ampeg-Anlage’ auf der Bühne zum Einsatz gebracht. So ist Andreas mit auf der Bühne", erzählte Sänger Markus Nieder sichtlich bewegt. "Sheerocks" bildeten den Abschluss der Veranstaltung, die mehr Zuschauer verdient gehabt hätte, denn schließlich gehen alle Einnahmen an den Förderverein des Hospizes Agape. Peter Schäfer, Vorsitzender des Fördervereins, erklärte im Gespräch, wie es zum Konzert kam: "Die Frau des verstorbenen Andreas Offermann wollte, zum Dank an das Hospiz Agape, in dem er seinen Lebensabend verbracht hatte, ein Benefizkonzert organisieren." Und so trommelte Markus Nieder alle zusammen. Auch Walter Batzler, Sänger der bekannten "Zap-Gang", trat an diesem Abend in Rauenberg auf und betonte gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung: "Wir wollen deutlich machen, wie wichtig und schwierig die Arbeit im Hospiz ist, und die Menschen dort unterstützen."

Allen Musikerinnen und Musikern war die Freude am Auftritt anzumerken. Über allem schwebten aber auch Wehmut und Trauer über den Tod ihres Musikerkollegen und Freundes Andreas Offermann.