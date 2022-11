Hirschberg-Großsachsen. (max) Durch das Lavendelfeld der "Ragazzi Lavanda" neben dem Spargelhof der Familie Reisig wird Großsachsen im Sommer zur Provence. Die "Ragazzi Lavanda" (italienisch für "Lavendel-Jungs") sind die sechs Handballfreunde Jonas und Nicolas Dallinger, Benedikt Rupp, Jonas Melcher, Max von Babka und auch Simon Reisig, dessen Familie der Gruppe das Feld zur Verfügung stellte. Im vergangenen Jahr pflanzten sie dort knapp 2000 Lavendel-Setzlinge.

Schon in diesem Frühling erstrahlte dann das Beet in blauer Pracht. Damit hatten sie so nicht gerechnet: "Wir dachten, dass es noch ein Jahr dauert, bis wir so viele Blüten bekommen", berichtete Benedikt Rupp von den "Ragazzi". Was aber tun, wenn der Sommer zu Ende geht?

Zusammen mit rund 25 Freunden und Verwandten ernteten die Jungs die Blüten im August ab und hängten sie in der Tabakscheune der Familie Reisig auf, wo sie seitdem unter besten Bedingungen trocknen können. Schnell war die Idee da, den Lavendel in Säckchen zu füllen, um diese als Duft-Deko zu Hause aufhängen zu können.

Als Nächstes kamen sie darauf, Sirup aus den Blüten herzustellen. Gesagt, getan. Die Leinensäckchen wurden mit dem neu entworfenen Logo, dass man auch auf der Instagram-Seite "ragazzi.lavanda" sehen kann, bedruckt und Etiketten für die Sirup-Flaschen produziert. Die Säckchen wurden befüllt und in einer gemeinsamen Aktion 30 Liter Sirup gekocht.

Und noch einen Clou haben sich die "Ragazzi" ausgedacht. Eine Probe ihres Lavendels schickten sie an eine Firma aus München, die Geschmacksstoffe aus Pflanzen extrahiert, um daraus beispielsweise Limonaden herzustellen: "Die Analyse läuft noch, aber eine eigene Limo wäre natürlich ein Traum", findet "Ragazzo" Jonas Dallinger.

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Reisighof am vergangenen Wochenende gab es die Säckchen und den Sirup erstmals zu kaufen. Auch Anfragen von Bars haben sie schon bekommen, die das süße Lavendel-Extrakt für Cocktails oder Aperitifs wie einen "Lavendel-Spritz" mit Lavendel-Sirup, Sekt und Soda-Wasser nutzen können.

Auch wer nicht nur die abgeernteten Blüten, sondern eine ganze Pflanze haben will, bekommt seine Chance. Die Freunde bieten nämlich auch Patenschaften für die Pflanzen an, die sehr gut ankommen: "Eine Dame verschenkt die Patenschaften an ihre Freunde und Familie sozusagen als ewigen Blumenstrauß statt Schnittblumen", berichtete Dallinger. ...