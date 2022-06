Edingen-Neckarhausen. (ans/skv) Einen beschwerlichen und verzögerten Start ins Pfingstwochenende erlebten die Kita "Martin Luther" und die Pestalozzi-Schule in Edingen-Neckarhausen: Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr wurde auf dem brach liegenden, mit Baum- und Buschwerk bewachsenen Nachbargrundstück der Kita am Amselweg im Ortsteil Edingen mehrmals eine unbekannte Person mit einer "Machete" oder einem "messerähnlichen Gegenstand" beobachtet. Die Person habe dort "auf Pflanzen eingeschlagen", hieß es vonseiten des Polizeipräsidiums Mannheim.

Von einem Anrufer telefonisch benachrichtigt, waren mehrere Streifenwagenbesatzungen vom Polizeirevier Ladenburg vor Ort, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte und deren Schützlinge, wie auch die Schüler und Lehrkräfte der in direkter Nachbarschaft an der Robert-Walter-Straße liegenden Grundschule wurden gebeten, ihre Gebäude zunächst nicht zu verlassen. Allerdings trafen die Einsatzkräfte auf dem Gartengrundstück niemanden mehr an.

Die Evangelische Kindertagesstätte "Martin Luther" ist eine Einrichtung mit zehn Gruppen. Sie bietet Raum für die Bildung, Erziehung und Betreuung von maximal 167 Kindern im Alter von null Jahren bis zum Schuleintritt. Bei der überwachsenen Brachfläche daneben handelt es sich um den früheren Garten des abgerissenen evangelischen Pfarrhauses. Genau dort fand kürzlich die Bürgerinformation zur geplanten Wohnbebauung durch die "Stiftung Schönau" statt. Wie beim Polizeieinsatz vor Ort zu erfahren war, muss vor einiger Zeit schon einmal eine unbekannte Person dort beim Durchkämmen der Büsche und des Gestrüpps gesehen worden sein.

Um wen und um was für eine "Aktion" es sich dabei handelte, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Ebenfalls nicht, ob dort beide Male ein und dieselbe Person gesehen worden war. Nach der Beobachtung gingen Polizei und Einrichtungsleitung aber auf Nummer sicher.

Jedoch gab es in diesem Fall keine Hinweise auf eine Gefährdung. So hob die Polizei um 14 Uhr die Sicherheitsmaßnahmen wieder auf; die Eltern konnten ihre Kinder abholen. Dies geschah ruhig und ohne Probleme. Die Ermittlungen zur Identität des Verdächtigen dauern an. Es würden Hinweise auf verschiedene Personen vorliegen, denen die Beamten nun nachgehen, sagte Patrick Knapp, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Mannheim, auf RNZ-Anfrage.

Update: Freitag, 3. Juni 2022, 19.16 Uhr