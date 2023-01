Weinheim-Oberflockenbach. (RNZ) Seit mehr als einer Woche sind die Fällarbeiten an der Kreisstraße 4125 zwischen Ober- und Unter-Flockenbach in vollem Gange. Der Schneefall der letzten Tage habe die Bedingungen für den Maschineneinsatz und die Forstwirte in dem ohnehin schon steilen Gelände erschwert, teilt das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Dadurch komme es zu Verzögerungen der Maßnahme.

Die Vollsperrung der Straße wird deshalb bis einschließlich Mittwoch, 1. Februar, verlängert. Das Kreisforstamt bittet die Bürger daher um Verständnis und – im Interesse von deren Sicherheit – um Beachtung der Sperrung.