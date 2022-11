Bei den sogenannten "Zukunftsbäumen", die in der klassischen Forstwirtschaft eigens freigestellt werden, entstünden kegelförmige Stämme, weil der Baum mit viel Licht auch viel Energie in die Ausbildung der wertlosen Krone investiere und so der Stamm nach oben immer dünner werde. In seiner Heimat Lübeck, wo nach den Erkenntnissen Fähsers gearbeitet wird, entstünden walzenförmige Stämme, weil der Baum alles tue, um "nach oben" zu kommen: "So ein Stamm ist viermal wertvoller, nur dadurch, dass man nichts tut."

Dabei erklärte Fähser: Wenn die Buche von Nachbarbäumen "Druck" bekomme, strebe sie nach oben und ihre Äste fielen ab, weil wenig Licht nach unten dringe. So entstehe ein glatter Stamm mit einem Vielfachen an Wertholzanteil: "Das macht die Natur von alleine." Wenn sie alleine stünden und zu viel Hitze abbekämen, würden Buchen absterben.

Von Christiane Barth

Neckargemünd. Wie kann es sein, dass ein Buchenstamm viermal wertvoller wird, wenn der Mensch nicht eingreift? Wenn er nicht freigestellt wird – wie es derzeit in der Forstwirtschaft aber gerne gemacht wird, um dem Baum Licht zu ermöglichen –, könne er sich viel besser entwickeln, sagt Dr. Lutz Fähser, pensionierter leitender Forstdirektor aus Lübeck.

Er ist ein Experte für naturnahe Waldwirtschaft und Entwickler des sogenannten Lübecker Modells, das seit 30 Jahren praktiziert wird und sich an den natürlichen Vorgängen im Wald orientiert. Der deutschlandweit gefragte Experte inspizierte nun mit der Initiative Waldwende den städtischen Forst.

Dabei erklärte Fähser: Wenn die Buche von Nachbarbäumen "Druck" bekomme, strebe sie nach oben und ihre Äste fielen ab, weil wenig Licht nach unten dringe. So entstehe ein glatter Stamm mit einem Vielfachen an Wertholzanteil: "Das macht die Natur von alleine." Wenn sie alleine stünden und zu viel Hitze abbekämen, würden Buchen absterben.

Bei den sogenannten "Zukunftsbäumen", die in der klassischen Forstwirtschaft eigens freigestellt werden, entstünden kegelförmige Stämme, weil der Baum mit viel Licht auch viel Energie in die Ausbildung der wertlosen Krone investiere und so der Stamm nach oben immer dünner werde. In seiner Heimat Lübeck, wo nach den Erkenntnissen Fähsers gearbeitet wird, entstünden walzenförmige Stämme, weil der Baum alles tue, um "nach oben" zu kommen: "So ein Stamm ist viermal wertvoller, nur dadurch, dass man nichts tut."

Fähser nennt dies das "Phänomen der Urproduktion" und plädiert dafür: "Lasst den Wald sich selbst organisieren. Lasst die Finger weg!" Geerntet werden dürften nach seinem Konzept vereinzelt Bäume, die jedoch unterm Strich ein besseres Finanzergebnis brächten. Fähser betonte, er sei kein "Öko-Fuzzi", sondern Manager und Betriebswirt. "Aber der Betriebswirt kommt im Forstbereich automatisch darauf, dass man ganz dicht an der Natur bleiben muss, sonst verliert man zu viel Geld."

Monika Habermann und Ingrid Daar von der Waldwende, die den Experten eingeladen hatten, weil die Bürgerinitiative den massiven Einschlag alter Buchen und die "Verspargelung" des Waldes anzweifelt, sagten: "Früher waren wir immer mit Förstern von hier im Wald, da wurde immer alles gutgeredet, aber es sah ganz anders aus."

Was meint nun Fähser? Dort, wo ein junger Baum neben dem anderen sprießt, solle man in den ersten 40 Jahren nicht eingreifen: "Die Natur macht das so, damit im Laufe der nächsten Jahrzehnte eine Selektion stattfindet." Im "Babyalter" einzugreifen sei zu früh. Auch gelange zu viel Hitze auf die Emporkömmlinge, wenn junge Waldflächen früh ausgelichtet würden.

"Dieser junge Wald bekommt im nächsten Sommer einen Schock", prognostizierte Fähser, der sich gegen die herrschende Lehrmeinung wandte, jedoch keinen Zweifel daran hatte, dass die Bäume auch in dichten Waldstücken genug Wasser bekämen.

Denn bei Regen leiteten sie das Wasser den Stamm hinab direkt in die Wurzeln. Die Erfahrung habe zudem gezeigt, dass es im dichten Wald kühler und feuchter sei als im lichten.

Im Nationalpark Bayrischer Wald etwa würden die Buchen nicht sterben, "weil sie dort ganz dicht stehen". Auch in Lübeck gebe es kein Waldsterben. "Aber all diese freigestellten Buchen, eine Schattbaumart, leiden unter Sonnenbrand und schmieren ab", warnte Fähser nun in Neckargemünd, sprach von "Aktionismus". Die heimischen Bäume würden sich wieder erholen, wenn man sie nicht daran hindere.

"Die Natur kann das, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass die Natur aufhört. Aber wenn wir dauernd einschlagen, ist der Wald demoliert", sagte er. Die übrig bleibenden Bäume würden aufgeben, die Wurzeln vertrocknen, der Boden würde zersetzt und das ganze System zurückgeworfen um Tausende von Jahren: "Damit versündigt man sich an den Enkeln und Urenkeln. Das darf nicht sein."

Die optimale Form des Waldes sei, wenn dieser sich selbst organisiere: "Wir können nie besser sein als die natürliche Entwicklung." Jetzt gehe es "ums Überleben: erst der Wälder und dann von uns", verdeutlichte Fähser und sprach auch von "ökologischem Wahnsinn" angesichts des Exportes und Importes von Holz in der exakt gleichen Menge, "weil das Holz in China billiger verarbeitet wird". Der europäische Markt müsse das eigentlich nicht, weil er über einen Holzüberschuss von 120 Prozent verfüge: "Die Industrie exportiert Holz aus Gewinnsucht", sagte Fähser.

In Bezug auf den CO2-Abbau, eine wichtige Funktion der Bäume, meinte der Experte: "Wir müssen das Gas genau jetzt absenken." Mit Aufforstungsflächen alleine sei das nicht getan, da diese in den ersten 20 Jahren Emittenten seien, das Gas also ausstießen. Der Ersatz eines dicken Baumes in Bezug auf seine CO₂-Bindung sei erst in etwa 50 Jahren erreicht. "Aber dann ist es zu spät. Es ist am besten, die bestehenden Wälder älter werden zu lassen."

Daher sei es auch "Wahnsinn", Windparks in Wäldern zu bauen, denn auch für die Infrastruktur der Zu- und Abwege müsse viel Waldfläche geopfert werden. "Wenn die Wälder da aufgelichtet werden, bekommen sie den Hitzeschock.

Für Windparks gibt es bessere Standorte", meinte Fähser und ergänzte: "Der Bund sieht die Energiewende nur technisch-physikalisch. Die Zerstörung der Natur spielt da offenbar keine Rolle."