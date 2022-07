Neckargemünd. (lesa) Freitagabend, 19 Uhr: Auf der Altstadtseite des Neckars feiern rund 30 Menschen in einer Wohnung. Sie hören Musik, die über den Fluss auf die Kleingemünder Seite des Neckars schallt – und dort bei den Anwohnern für Ärger sorgt. Diese zeigen den "untragbaren Zustand" umgehend beim Neckargemünder Polizeirevier an, das die Feier "erst nach circa 23.30 Uhr und nach mehrfachem Besuch" auflöste. So zumindest schildert es ein Anwohner der RNZ, der beklagt: "Das Polizeirevier in Neckargemünd ist an Wochenenden total überlastet." In den zurückliegenden Jahren hätten sich die Einsätze der Neckargemünder Polizei "wesentlich" erhöht. Die Befürchtung des Lesers: In der Zukunft könnten sich derlei Veranstaltungen häufen ohne Zugriffsmöglichkeit der Polizei.

Was ist dran an den Vorwürfen? Auf Nachfrage der RNZ bestätigt die Polizei, dass es am Abend des vergangenen Freitag "zu wiederholten Ruhestörungen im Zusammenhang mit einer privaten Feier" in der Schiffgasse kam. Sprecher Tobias Hoffert sagt aber auch: "Die Feierörtlichkeit wurde zeitnah nach dem ersten Anruf eines Anwohners bei der Polizei durch diese aufgesucht." Die Polizisten hätten die Feiernden zur Ruhe ermahnt. Auch sagt Hoffert, dass im weiteren Verlauf des Abends erneut Beschwerden von Anwohnern wegen Ruhestörung eingegangen seien. "Die Feier wurde daraufhin durch die Polizei beendet", so Hoffert. Zwischen der Lärm-Meldung der Anwohner und dem Eintreffen der Polizei sei es aber zu zeitlichen Verzögerungen gekommen, was laut Hoffert "durch zeitgleiche anderweitige Einsatzlagen bedingt war".

Der Sprecher betont jedoch: "Das Polizeirevier Neckargemünd ist jederzeit besetzt; das heißt an sieben Tagen die Woche und rund um die Uhr." Auch dass die Zahl der Einsätze in Neckargemünd in den vergangenen Jahren zugenommen habe, weist er zurück. "Die Einsatzbelastung im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Neckargemünd bewegt sich seit fünf Jahren auf gleichbleibendem Niveau."