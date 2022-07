Neckargemünd. (cm) Wenn Thomas Grewe sich in der Bürgerfragestunde einer Sitzung des Gemeinderates zu Wort meldet, weiß Bürgermeister Frank Volk schon, worum es geht: nämlich um die Radwege in der Stadt am Neckar. So war es auch dieses Mal. Zuletzt hatte Grewe immer wieder eine Verbesserung der Situation für Radfahrer in der Bahnhofstraße und in der Wiesenbacher Straße angemahnt. Nun wollte er von Bürgermeister Volk wissen, welche Antwort dieser von den zuständigen übergeordneten Behörden bekomme, wenn er sich nach dem Planungsfortschritt erkundige.

Der Rathauschef erklärte zunächst, dass eine zuständige Sachbearbeiterin zuletzt im Urlaub gewesen sei. Zur Wiesenbacher Straße wusste Volk aber, dass das Straßenbauamt eine komplette Erneuerung der Fahrbahn erwäge. "Es wäre Unfug, jetzt Markierungen aufzubringen, wenn die Straße in ein paar Monaten aufgerissen wird", meinte er. Sollte die Sanierung noch in diesem Jahr stattfinden, werde er auf die Markierung der Radwege zunächst verzichten. "Wenn dieses Jahr allerdings nicht mehr begonnen wird, dann sollten die Markierungen schnellstmöglich aufgebracht werden."

Bei der Bahnhofstraße – also der B37-Ortsdurchfahrt – sei der Knackpunkt die große Kreuzung in Höhe Friedensbrücke. Diese würden insgesamt 40.000 Fahrzeuge täglich passieren. "Es besteht die Gefahr, dass sich die Verkehrssituation so verschlechtert, dass es zu Staus kommt und die Kreuzung zusammenbricht", so Volk. Dies müsse unbedingt verhindert werden.

"Wir als Stadt haben nur eine beratende und hörende Funktion", betonte der Rathauschef. "Wir mahnen die Verbesserungen hartnäckig an." Thomas Grewe erinnerte Volk daran, dass er eine Verbesserung noch für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt habe – und nicht für 2023. "Wir sind nach wie vor dran, haben es aber nicht selbst in der Hand", sagte der Bürgermeister dazu.