Neckargemünd. (msc) Bei routinemäßigen Prüfungen haben die Stadtwerke Neckargemünd eine undichte Stelle in der Straße "Am Mühlrain" gefunden. Wie das Unternehmen mitteilte, gibt es keinerlei Gefahr für Anwohner oder Passanten. Allerdings werden Arbeiten an der Leitung fällig.

Diese werden umgehend am Dienstag beginnen und voraussichtlich eine Woche dauern. Nach der Erkenntnis wurde die Stelle zunächst abgesichert und umgebende Schächte und Hohlräume von Gaspartikeln bereinigt, wie das Unternehmen weiter bekannt gab.

Ort des Geschehens

Während der Arbeiten wird die Straße "Am Mühlrain" auf Höhe der Hausnummer 11 gesperrt werden. Eine Umleitung über die Holmuthstraße ist eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können indes weiterhin auch die betroffene Straße passieren.