Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Gefüllt mit zahlreichen "Schulgeschichten" war das 50. Jubiläum der Realschule, das an viel Gutes, aber auch an ein schlimmes Ereignis in der Schulgeschichte erinnerte: an den Schulhausbrand im Jahr 2003. Daniel Mohr, ab 1990 Schüler der Realschule, hatte in seinem Grußwort für die Volksbank Neckartal das Bild vor Augen, wie er damals