Neckargemünd. (cm) Am Neckarlauer hat nach Unterspülungen die Sanierung begonnen. Nach Angaben der Stadt wird am Neckarlauer im Bereich der Kaimauer bis zur Halteverbotszone etwa vier Wochen lang gearbeitet. In dieser Zeit stehen die Parkplätze nur eingeschränkt zur Verfügung, mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Sanierung des Böschungsfußes ist notwendig, um eine weitere Unterspülung und einen Abbruch der Mauer im Uferbereich zu verhindern.

Der Gemeinderat hatte im Juli den Auftrag für die "Sanierung des Böschungsfußes der Schwergewichtsmauer" erteilt. Bürgermeister Frank Volk hatte damals erläutert, durch Unterspülungen am Neckarlauer bestünde die Gefahr, dass die Böschung einbreche. Der Neckarlauer sei zunächst provisorisch mit Steinen geschützt worden, doch die Sanierung müsse dringend durchgeführt werden. Es würde Unterwasserbeton, der im Wasser bindet, eingebaut. Auch an den Einbau von Erdankern sei gedacht.

Das Angebot habe man ausführlich prüfen lassen und es sei gelungen, unter der Kostenschätzung zu bleiben. Der Gemeinderat erteilte bei einer Enthaltung der Firma "Herbert Lülsdorf Schifffahrt Uferbefestigungen" aus Niederkassel/Mondorf, den Zuschlag zum Preis von rund 211.000 Euro. Das beauftragte Architekturbüro war zunächst von einem Volumen von 221.000 Euro ausgegangen.

Es sei wegen der Kosten geprüft worden, ob der Eigentumsübergang des Neckarlauers an die Stadt im Jahr 1931 rechtlich anfechtbar sei und ob man die Eigentümer größerer Schiffe zur Kasse bitten könne. Beides scheide aus.