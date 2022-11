Von Christoph Moll

Neckargemünd. 14 Jahre ist es her, dass in Kleingemünd die Erschließung des letzten Neubaugebiets in der Stadt begann. Damals tobte ein heftiger Streit um die Umwandlung der Streuobstwiesen inklusive eines Kübels Totholz, der beim damaligen Bürgermeister Horst Althoff auf dem Schreibtisch landete. Nun steht ein neues Neubaugebiet im Raum – und zwar das