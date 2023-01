Von Micha Hörnle

Schriesheim. Am Silvestertag ging, wohl irgendwo in der Talstraße, eine Sirene los – und das nicht zum ersten Mal: So berichtete Anne Massner aus der Strahlenberger Straße der RNZ, dass sie "zunächst am frühen Abend, dann exakt um 22 Uhr ein Signal, das man für ein Offizielles halten konnte, dann um Mitternacht einen lang anhaltenden Heulton" hörte.