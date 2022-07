Mühlhausen. (tt) Neuer Standort für den Chillplatz in Mühlhausen: Der Gemeinderat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dafür ein Grundstück zwischen dem Gewerbegebiet "In den Rotwiesen" und der Kleingartenanlage anzukaufen. Das zuvor ausgewählte Areal im Gewann "Bannholz" wird nicht weiterverfolgt. Dort hatte es Einwände von Anwohnern aus Rotenberg und aus der Oberen Mühlstraße sowie vom Landwirtschaftsamt und der Naturschutzbehörde gegeben. Neben dem Grundstückskauf will die Gemeinde über 35.000 Euro für die Jugendlichen investieren.

Bei dem 190 Quadratmeter großen Grundstück handele es sich um den Teil einer ehemaligen Obstbauplantage, berichtete Bürgermeister Jens Spanberger in der Sitzung. Es sei 95 Meter lang und 12,5 Meter breit und man habe es zusammen mit Jugendvertretern besichtigt. "Es befindet sich in Ortsrandlage, sodass eine Party nicht gleich Anwohner stören wird", erklärte Spanberger. Der Lärm soll vielmehr in Richtung Norden abgeleitet werden.

Neben einer Sitzgruppe mit Grill soll es auch eine Holzhütte auf dem Grundstück geben. "Wir wollen die Jugendlichen mit einbinden, wenn wir die Fläche roden, die Hecken pflanzen und vielleicht können sie auch bei den Holzarbeiten helfen", sagte Spanberger. So wolle man erreichen, dass sich die Jugendlichen mit dem Ort identifizieren. "Wir wollen den Platz so aufbauen, dass wir ihn versetzen können, wenn das Gewerbegebiet erweitert werden sollte", erklärte der Bürgermeister.

Im Rahmen des Leader-Programms sei ein Förderantrag leider abgelehnt worden, man prüfe aber gerade, ob man das Projekt noch bei einem weiteren Fördertopf anmelden könne. Insgesamt hat die Gemeinde 35.000 Euro eingeplant, um eine Sitzgruppe und eine Grillhütte zu errichten, ein Fundament für die Hütte zu bauen, die bestehenden Obstbäume zu roden und eine Hecke zu pflanzen. "Wenn wir im Herbst mit dem Roden beginnen, können wir 2023 ab Frühjahr den Jugendplatz seiner Bestimmung übergeben und so die Ortsmitte entlasten", sagte Spanberger.

"Wir freuen uns, dass ein Ergebnis gefunden wurde, bei dem eine Nähe zum Ort besteht und trotzdem außerorts liegt", sagte