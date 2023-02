Für Beunruhigung sorgte zwischenzeitlich der Totfund einer Katze. Wie die "Pfotensucher" mitteilten, wurde das schwarz-weiß gemusterte Tier überfahren in der Meckesheimer Industriestraße gefunden. Es sei nicht gechippt gewesen und habe auch sonst keine Anhaltspunkte auf einen Besitzer an sich gehabt. "Gesichert auf Eis", vermeldete Ritter, die für solche Fälle über einen eigens hierfür gedachten Tiefkühlschrank verfügt. Dort bleibe die Katze für eine gewisse Zeit und es werde geschaut, ob sich doch noch ein Besitzer oder eine Besitzerin meldet.

Knapp zwei Wochen nach dem Bericht über die verschwundenen Katzen hat die RNZ erneut bei Nicole Ritter nachgefragt. Bei ihr laufen die Fäden der "Pfotensucher" zusammen. Kein Faden spinnen, sprich keine heiße Spur finden, lässt sich nach ihrer Auskunft bislang zu den verschwundenen Katzen. "Es gibt leider gar nichts Neues, sie sind alle spurlos verschwunden", bedauert Ritter. Dabei habe man die Nachricht über das Verschwinden in sämtlichen Ortsgruppen geteilt, in denen die von Sinsheim aus tätige Gruppe unterwegs ist.

Meckesheim. (lew) Insgesamt sechs verschwundene Katzen hat der ehrenamtliche Zusammenschluss "Pfotensuche" wie berichtet binnen kürzester Zeit auf Meckesheimer Gemarkung registriert. Für die "Pfotensucher" war dies Anlass genug, um über das soziale Netzwerk Facebook zu warnen: "Passt auf eure Freigänger auf".

Einen Zusammenhang zu den sechs vermissten Meckesheimer Katzen schließt Ritter mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Stattdessen äußert sie die Vermutung, dass es sich bei dem überfahrenen Tier um eine wilde Katze gehandelt hat. "Sie hatte sehr schmutzige Pfoten und war etwas jünger", berichtet die Ehrenamtliche. Sollte es Neuigkeiten zu den verschwundenen Katzen geben, verspricht sie, sich umgehend zu melden.

Apropos melden: Auf Nachfrage der RNZ bei der Polizei teilte deren Sprecher Sebastian Löffler mit, dass den Beamten im fraglichen Zeitraum keine Vermisstenanzeigen von Besitzern bekannt seien. "Nach Rücksprache mit den zuständigen Dienststellen und Überprüfung der Bericht haben wir keine Meldungen diesbezüglich erhalten", erklärt der Sprecher.

Update: Mittwoch, 1. Februar 2023, 20 Uhr

In Meckesheim sind mehrere Katzen verschwunden

Meckesheim. (lew) Der Verein "Pfotensuche Sinsheim & Umgebung" hat einen "dringenden Aufruf zur Vorsicht" für den Bereich Meckesheim gestartet. In der Gruppe des Vereins auf Facebook können Such- oder Fundmeldungen von Tieren aller Art gepostet werden.

Im aktuellen Meckesheimer Fall geht es um Katzen. Es seien, so heißt es, "in letzter Zeit in regelmäßigen Abständen Katzen in Meckesheim" verschwunden. Natürlich könne dies auch Zufall sein, aber der Verein rate mit Hinblick auf vergangene derartige Vorfälle lieber zur Vorsicht.

Es wird allen Meckesheimer Katzenbesitzern empfohlen: "Bitte passt auf eure Freigänger auf." Wichtig sei es, die Tiere nur gekennzeichnet und registriert in den Freigang zu lassen. "Falls diese verschleppt und woanders ausgesetzt werden, ist sonst keinerlei Zuordnung möglich."

Die RNZ hat bei Nicole Ritter nachgefragt. Sie ist Mitgründerin des ehrenamtlichen Vereins "Pfotensuche" und hat sich einen Ruf als "Katzenmutti" gemacht. Rund 15 Freiwillige sind bei den "Pfotensuchern" engagiert. Ritter hat die Standorte der Bereiche parat, in denen die Katzen in Meckesheim verschwunden sind: Alter Badweg, Steingasse, Birkenweg, Breslauer Straße und Schubertstraße. In einem weiteren sechsten Fall sei ihr die Straße nicht bekannt. Auch könne es sein, dass die Dunkelziffer höher liege.

"Leider melden sich manche Leute nicht mehr im Tierheim, wenn das Tier vermisst wird, so wie es eigentlich sein sollte", bedauert Ritter. Auch würden Fundtiere leider immer häufiger unterschlagen. "Es ist alles sehr merkwürdig", meint sie zur aktuellen Häufung der Vermisstenfälle in Meckesheim. Dabei sei etwa vor Kurzem eine Katze in St. Ilgen gefunden worden, die seit August 2022 in Waibstadt vermisst wurde. "Da weiß man auch noch nicht, wie sie dorthin kam."