Edingen-Neckarhausen: So kommen die Großbaustellen derzeit voran

"Sie wollen jetzt wissen: Wann, wo und wie geht es los?", wandte sich der Rathauschef direkt an die Anwesenden. Um diese Fragen zu beantworten, war der zuständige planende Ingenieur Achim Denkel zugegen. "Kanal, Trinkwasser- und Stromleitungen, Straßenbeleuchtung und die Oberfläche von Bürgersteigen und Fahrbahn werden von Grund auf erneuert", sagte er. Einen Akzent werde der farbige Asphalt setzen, der den Platz zwischen den Kirchen betonen soll. Die Gehwege sollen gepflastert und mit einem Bordstein aus Granit samt Pflasterrinne zum Asphalt der Straße abgeschlossen werden. Zwei neue Engstellen sollen dazu dienen, den Verkehr zu verlangsamen.

Das Großprojekt ist Teil der "städtebaulichen Erneuerung der Ortsmitte Mönchzell". Mit den vorbereitenden Untersuchungen wurde 2015 begonnen. Erste Umsetzungen erfolgten schon vor der Lobbachhalle. In einem Architektenwettbewerb wurde 2019 die beste Idee für die Umgestaltung der zentralen Bereiche gesucht . Der Fachjury gefiel der Entwurf der Landschaftsarchitekten Gornik-Denkel am besten, und dieses Büro wurde 2021 mit der Ausführungsplanung beauftragt. So fasste Bürgermeister Maik Brandt den bisherigen Ablauf der Ortskernsanierung zusammen.

Meckesheim-Mönchzell. Es geht los mit der Sanierung der Hauptstraße! Der Gemeinderat hat in seiner zurückliegenden Sitzung hierfür zwei Arbeitsaufträge für fast 2,4 Millionen Euro vergeben (siehe weiterer Artikel). Was geplant ist und wie die Bauarbeiten ablaufen werden, erfuhren die Besucher jetzt bei einer Infoveranstaltung in der Lobbachhalle. Die Hauptverkehrsader durch den Ortsteil soll im Rahmen der Ortskernsanierung von Grund auf saniert werden. Ab dem 7. November wird die Baufirma Wolff & Müller mit der Baustelleneinrichtung beginnen. Der erste Bauabschnitt umfasst die Mühlstraße, danach folgt der Bereich Richtung Lobenfeld bis zur Einmündung Friedhofsstraße und als drittes der Abschnitt Richtung Meckesheim von den Kirchen bis zum Haus Nummer 94.

Von Inge Hanselmann

Ergänzend fügte Bauamtsleiter Andreas Fritz hinzu, dass im Zuge der Maßnahme die Stromhausanschlüsse erneuert werden, wozu der Netzbetreiber Syna mit den Hausbesitzern Kontakt aufnehmen wird. Die neuen Trinkwasserleitungen und die Abwasserkanäle werden bis zu den Grundstücksgrenzen verlegt – danach steht es im Ermessen der Eigentümer, die Leitungen auch auf privatem Grund zu erneuern.

Für Gebäude, die an die Baustelle angrenzen, wird ein Beweissicherungsverfahren durch ein Ingenieurbüro angeboten. Die Umleitungsstrecken während der Bauabschnitte 2 und 3 führen durch den Ober- beziehungsweise durch den Unterbrühl. Diese Umleitung gilt auch für den Busverkehr. Entsprechend werden die Haltestellen verlegt. Der Schwerlastverkehr wird großräumig um Mönchzell herumgeleitet. Sammelplätze für die Müllbehälter werden ausgewiesen und die Zugänglichkeit für Rettungsfahrzeuge muss immer gewährleistet sein. "Wir tun, was wir können", wendete sich Fritz an die Zuhörer, "aber bitte helfen Sie auch mit!"

Danach war Zeit für Fragen aus dem Publikum in der fast voll besetzten Halle. Hier einige der Antworten: Für die Gesamtdauer der Maßnahme wird ein Jahr gerechnet. Ob zur Geschwindigkeitsreduzierung eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden kann, wird vom Landratsamt entschieden. Es wurde versprochen, dass Bedenken wegen der schmalen Umleitungsführung ernst genommen werden und die Gemeinde nach Kräften dazu beitragen wolle, dass gefährliche Stellen entschärft werden. Standorte für Straßenlaternen und Baumpflanzungen sollen vor Ort im Detail abgewogen werden.

Für weitere Fragen, die vor oder während der Maßnahme zu klären sind, gibt es eine Liste mit Ansprechpartnern, welche sich auf einem eigens erstellten Infoblatt finden. Auf RNZ-Nachfrage äußerte Brandt die Hoffnung, dass die Fertigstellung noch vor dem Mönchzeller Kerweumzug im September 2023 erfolgt. Doch versprechen will der Bürgermeister dies nicht: "Wer kann dies in Anbetracht der derzeitigen Lage im Bausektor schon mit Gewissheit sagen?"