Meckesheim. (bmi) Kurz, aber heftig: So gewitterte es am Sonntagnachmittag in der Region rund um Heidelberg. In und um Meckesheim sorgte ein Unwetter für mehrere Einsätze der Feuerwehr. Wie diese berichtet, ging es zunächst in die Kettengasse. Dort waren Kanaldeckel durch den starken Regen ausgespült. In der verlängerten Eschelbronner Straße galt es hingegen, die Fahrbahn von Schlamm zu befreien. In Eschelbronn brannte – im wahrsten Sinne des Wortes – der Baum: Hier hatte eine Tanne nach einem Blitzschlag Feuer gefangen und drohte auf ein Haus zu stürzen, weshalb neben der Meckesheimer Drehleiter auch der Kran der Berufsfeuerwehr Mannheim im Einsatz war.

Nach Vorüberziehen einer weiteren Gewitterzelle drohte auch in Mönchzell ein toter Baum auf ein Haus zu stürzen. "Der Baum hätte auch getroffen, wir konnten ihn aber ohne Schaden rechtzeitig entfernen", berichtete Kommandant René Faul. Sein Team hielten zudem ein piepender Rauchmelder in der Eschelbronner Straße und bereits am Samstag ein Fehlalarm – Rauchentwicklung am Bahnhof – auf Trab.