Malschenberg. (tt) Zu einem sehr aufwendigen Rettungseinsatz wurde am Samstagnachmittag die Gesamtfeuerwehr Rauenberg alarmiert. Auf einer privaten Baustelle in Malschenberg war ein Mitarbeiter einer Firma bis zur Brust in einer rund drei Meter tiefen Baugrube verschüttet worden. Laut Polizei stand der Mann in der Grube, als die umliegende Erde nachgab.

"Die Kollegen aus Malschenberg waren zuerst am Einsatzort und hatten bereits begonnen, den Mann freizuschaufeln", berichtet der Abteilungskommandant der Rauenberger Feuerwehr, Julian Haupt. Allerdings musste zur Eigensicherung die Baugrube abgesichert werden, weshalb auch die Rüstwagen der Feuerwehren aus Wiesloch und Walldorf angefordert wurden.

"Weil das Material um den Mann sehr lehmig war, hat sich der Einsatz in die Länge gezogen", so Haupt. Nach kurzer Zeit habe so viel lehmige Erde an den Schaufeln geklebt, dass diese immer wieder davon befreit werden mussten. Insgesamt habe es zwei Stunden gedauert, bis der Mann dem Rettungsdienst übergeben werden konnte.

Weil unklar war, wie sich der Druck des Erdreichs auf den Verschütteten ausgewirkt hat, waren neben dem Rettungsdienst auch zwei Notärzte vor Ort. Aufgrund der unklaren Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Ort des Geschehens

Update: Sonntag, 9. Oktober 2022, 17.26 Uhr