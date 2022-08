Malsch. (obit) Kommt ein Supermarkt geflogen: Der Mini-Einkaufsladen "Teo" der Kette Tegut steht seit dem Mittwochnachmittag an seinen Bestimmungsort in Malsch. Ein 130-Tonnen-Kran eines Heidelberger Unternehmens hob am Mittag den etwa 19 Tonnen schweren Supermarkt aus Holz von der Ladefläche eines Tiefladers hoch und setzte diesen an dessen neuem Zuhause an der Ecke Hauptstraße/Friedhofsstraße ab. Die Friedhofsstraße wurde dafür gesperrt. Tief in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 2 Uhr, rollte ein etwa 30 Meter langer Schwertransport aus Stockach mit "Teo" in Malsch ein. Und dieser musste Malsch, wie auch der Autokran, natürlich im Anschluss an die technisch aufwendige Aktion wieder verlassen. Dabei halfen am Nachmittag mehrere Arbeiter der verschiedenen Bautrupps mit und sperrten kurzzeitig die Hauptstraße ab. Eröffnet wird "Teo" am 17. August.

Wie der Kleinstsupermarkt in Lobenfeld funktioniert, das lesen Sie hier und sehen Sie in unserem Video unten.