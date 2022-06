Von Agnieszka Dorn

Lobbach. Nach Spechbach und Epfenbach hat am Donnerstagabend der Gemeinderat in Lobbach einstimmig grünes Licht für einen Nutzungsvertrag mit "Abo Wind" gegeben. Neben den geplanten jeweils drei Windrädern auf den Gemarkungen von Spechbach und Epfenbach im Gebiet "Dreimärker" will sich auch Lobbach mit einem Rotor am geplanten Windpark beteiligen.