Von Christoph Moll

Lobbach. Edgar Knecht ist ein positiver Mensch. Auch in diesen Tagen lässt sich der Lobbacher Bürgermeister seinen Humor nicht nehmen – trotz eines schweren Schicksalsschlags: Bei dem 61-Jährigen wurde nämlich Leukämie diagnostiziert. Seit dem vergangenen Wochenende befindet sich Knecht in stationärer Behandlung in der Medizinischen Klinik in Heidelberg. Die Amtsgeschäfte haben seine beiden Stellvertreter übernommen.

Die schwere Erkrankung kommt für Außenstehende völlig überraschend. Noch in der vorvergangenen Woche stellte sich Knecht einer Bürgerversammlung zum umstrittenen geplanten Windpark Dreimärker von Spechbach und Epfenbach, an dem sich Lobbach mit einem Windrad beteiligen möchte. Auch die Gemeinderatssitzung wenige Tage später zog Knecht durch – obwohl er am selben Tag die Diagnose erhielt und fiebrig war. "Ich habe zwei Tabletten eingeworfen, weil mir das Thema wichtig war", betont Knecht. "Ich habe es durchgezogen, so gut es ging." Ihm nahestehende Personen hätten aber bemerkt, dass etwas nicht stimmt und nachgefragt, so Knecht.

Bereits seit Ende März kämpft Knecht mit gesundheitlichen Problemen. Damals sei er "leicht an Corona erkrankt" gewesen. "Ich hatte danach das Gefühl, nicht in die Gänge zu kommen", erzählt er. "Es ist dann aber langsam besser geworden." Noch im Mai machte Knecht eine große Radtour mit dem E-Bike. Über Pfingsten bekam er aber in einem Kurzurlaub Fieber. Und die Zweifel wuchsen, dass es sich um "Corona-Nachwirkungen" handelt. Knecht konsultierte seinen Hausarzt, der ein großes Blutbild machte. Am Tag darauf – der Tag der Gemeinderatssitzung – erfuhr Knecht den "dringenden Verdacht" der Diagnose, die am darauffolgenden Tag in der Heidelberger Uniklinik bestätigt wurde.

Seither befand sich Knecht im Abstand von wenigen Tagen immer wieder zu Untersuchungen in Heidelberg, um den genauen Typ der Leukämie festzustellen. "Je genauer die Erkenntnisse, desto besser ist die Therapie", erklärt er. Lebensgefahr konnte zunächst ausgeschlossen werden. Doch nun am Freitag musste er stationär aufgenommen werden. Eigentlich sollte die Therapie erst am Montag beginnen. Gleich am Samstag startete die Chemotherapie, deren Dosen alle zwei Tage verabreicht werden – abhängig von den Blutwerten. "Alles wird ständig kontrolliert", sagt Knecht. "Die erste Dosis habe ich bis auf eine leichte ...