Hirschberg-Leutershausen. (ans) Da fehlt doch was am Ortseingang von Leutershausen (von Schriesheim aus kommend): Die Ortstafel, die auf die Gemeinde Hirschberg beziehungsweise den Ortsteil hinweist, ist verschwunden. Ob jemand Gefallen am Namen gefunden hat, an der Kommune oder Leutershausen hängt oder ob es einfach Zerstörungswut war – das ist alles unklar. Wie Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf RNZ-Anfrage mitteilte, sei die Straßenmeisterei Weinheim, in deren Zuständigkeitsbereich die Ortstafeln fallen, über das Fehlen informiert und kümmere sich darum. Laut Kreissprecherin Silke Hartmann habe dieses der für den Abschnitt zuständige Streckenfahrer festgestellt. Der Kreis bezeichnet es als "Diebstahl eines Verkehrszeichens". Ein neues soll umgehend bestellt werden. Zwischenzeitlich wurde ein Tempo-50-Schild an der Stelle angebracht.