Leimen. (bmi) Zwischen Beschluss des Gemeinderats und der Umsetzung lag ein gutes halbes Jahr: Nun ist in "besonders betroffenen Straßen Leimens und Umgebung" die Geschwindigkeit innerorts von 50 auf 30 und außerorts von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert worden. Dies teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Betroffen sind vor allem die Durchgangsstraßen in Leimen und St. Ilgen.

Die Lärmbelästigung für die Einwohner so gering wie möglich zu halten – das ist laut Stadt das oberste Ziel des im Oktober beschlossenen Lärmaktionsplans. Dessen zentraler Bestandteil sind Geschwindigkeitsreduzierungen, etwa Tempo 30 in der Rohrbacher Straße. An der Umsetzung hatte es seitens des Rhein-Neckar-Kreises bisher gemangelt, wie auch Oberbürgermeister Hans D. Reinwald unlängst im Gemeinderat feststellte.

Nun kam aber Tempo in die Umsetzung für weniger Tempo auf der Straße – und zwar auf folgenden Abschnitten:

In der Rohrbacher Straße dürfen nun vom Ortseingang aus Heidelberg von der Landesstraße L594 kommend bis zur Einmündung in die St. Ilgener-Straße nur noch 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Dies war bisher nur im und um den Kreuzungsbereich mit der Schwetzinger Straße (L600) der Fall. Hinzu kommen die verlängerten Einmündungsbereiche von Stralsunder Ring und Schwetzinger Straße.

Ebenfalls Tempo 30 gilt laut Stadt nunmehr auf der Kreisstraße K4155, sowohl auf der St.-Ilgener-Straße in Leimen als auch der Theodor-Heuss-Straße in St. Ilgen.

Höchstgeschwindigkeit 50 statt 70 ist nun auf der Kreisstraße K4156 zwischen Sandhausen und Nußloch angesagt. Bereits Ende 2021 wurde in der als Hauptstraße durch Gauangelloch verlaufenden Kreisstraße K4161 der Bereich mit Tempo 30 auf zwei Abschnitten um rund 260 Meter verlängert.

Vor allem im Stadtgebiet selbst werden neben den festen Blitzersäulen in der Rohrbacher Straße am Zementwerk und nahe des Freibads künftig wohl noch häufiger mobile Geräte eingesetzt werden.