Leimen. (cm) "Wir sind alle ganz heiß auf das Anrutschen." Das hatte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald im Dezember gesagt, als es im Gemeinderat um den neuen Rutschenturm für das Freibad des Bäderparks ging. Dieser sollte die inzwischen abgebaute und 15 Jahre alte Wellenrutsche ersetzen und eigentlich zum Start der Sommerferien aufgestellt werden. Daraus wird nichts. Nun soll der rund 350.000 Euro teure Rutschenturm im Oktober aufgestellt werden, wenn die Freibadsaison gerade zu Ende ist.

Bereits im November 2021 hatten die Planungen für die neue Attraktion im Bäderpark begonnen: Es sollte ein Rutschenturm im Freibad werden, den es so nirgendwo im Umkreis gibt. Mit dem Baubeschluss des Gemeinderats Ende November wurde der Weg für die Maßnahme schließlich geebnet, und so konnte, wie die Stadt am Montag mitteilte, nach dem obligatorischen Ausschreibungsverfahren der Auftrag zum Rutschenturm im Bäderpark Leimen am 3. Februar vergeben und erteilt werden.

Bisher steht nur das Fundament. Foto: Stadt

Ehrgeiziges Ziel sei es gewesen, nach den großen Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre zu Beginn der Sommerferien mit der neuen Attraktion in die "Hauptsaison" starten zu können.

"Zu dieser Zeit dachte noch niemand an Rohstoffknappheit oder Lieferengpässe", teilte die Stadt nun mit. Sie habe mit ihrem eigenen Stadtwerke-Personal die Vorarbeiten geleistet und nahezu abgeschlossen. Derzeit würden die Arbeiten für die Turm-Fundamente laufen. "Und auch wenn diese Arbeiten nahezu erledigt sind, durchkreuzen die durch den Ukraine-Krieg verursachten Knappheiten den Bauzeitenplan des neuen Rutschenturms", so die Stadt.

"Die Baufirma hat uns jetzt mitgeteilt, dass sie den Turm erst im Oktober liefern kann." Eine Fertigstellung zu der laufenden Freibadsaison sei damit leider nicht mehr möglich. "Wir bedauern es sehr, dass das Rutschenvergnügen nun auf die nächste Freibadsaison verschoben werden muss", so die Stadt.