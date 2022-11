So soll in diesem Jahr gefeiert werden

Von Sabine Geschwill

Leimen. Dass es mit den Finanzen der Großen Kreisstadt nicht zum Besten steht, ist hinlänglich bekannt. Und dass angesichts der leeren Stadtkasse jedwede Möglichkeit genutzt wird, Einnahmen zu generieren, kann man nachvollziehen. Aber dass nun ausgerechnet nach zwei Jahren Corona-Zwangspause die teilnehmenden Vereine und Privatanbieter des 44. Leimener Weihnachtsmarktes, der am Wochenende auf dem Georgimarkt stattfindet, von der Stadtverwaltung kräftiger zur Kasse gebeten werden, stößt nicht nur beim Vorsitzenden des örtlichen BDS-Gewerbeverbandes "Leimen Aktiv", Gerd Peter Gramlich, auf Unverständnis. 15 Vereine – 2019 waren es noch 17 – und drei Privatanbieter nehmen laut Stadtverwaltung in diesem Jahr teil. Einige von ihnen haben aufgrund der Kostensteigerung mit dem Leimen-Aktiv-Chef Kontakt aufgenommen und die höheren Kosten moniert. Für Gramlich kommt die Kostensteigerung zum falschen Zeitpunkt.

„Leimen Aktiv“-Vorsitzender Gerd-Peter Gramlich. Foto: Geschwill

Wie alle am Weihnachtsmarkt teilnehmenden Vereine erhielt auch er Ende Oktober als Weihnachtsmarktteilnehmer von der Stadt einen Kostenvoranschlag für den Tombola-Stand von "Leimen Aktiv". "Lagen die Kosten für unseren Stand 2019 und in den Jahren zuvor noch bei 99 Euro, werden nun 339,10 Euro veranschlagt. Das ist eine Steigerung um satte 342 Prozent", gibt er zu verstehen und schrieb dies auch der Stadtverwaltung. "Diese Erhöhung trifft alle Vereine und Teilnehmer des Weihnachtsmarktes, die im Jahr 2020 und 2021 ganz auf Einnahmen verzichten mussten, sehr hart", erklärt er gegenüber der RNZ. Wieso die Kosten derart gestiegen sind, konnte Stadtsprecher Michael Ullrich mit Verweis auf das seit 30. November 2020 gültige Vereinszuschussprogramm (VZP) erklären, das vom Gemeinderat verabschiedet wurde. Das aktuelle VZP sei gültig für 2021 und 2022 und somit für die Berechnung der Kosten für den Weihnachtsmarkt zugrundegelegt worden.

In den Jahren zuvor sei seitens der Stadt lediglich die Miete für den Weihnachtsmarktstand in Höhe von 51 Euro in Rechnung gestellt worden. Dieser Betrag habe sich in der neuen Kostenaufstellung auch nicht verändert.

Allerdings seien in den zurückliegenden Jahren weder Anlieferung und Rücktransport der Stände, die jetzt mit 86 Euro berechnet werden, noch Auf- und Abbau der Stände durch die Technischen Betriebe Leimen, die mit 129 Euro zu Buche schlagen, mit in die Rechnung aufgenommen worden. Diese Kosten seien nun in der Höhe, wie sie im VZP hinterlegt sind, Teil des Kostenvoranschlags.

Zudem sei im Zuge der Neukalkulation die Pauschale für Strom, Wasser, Müll und Werbebeteiligung von 40 auf 50 Euro erhöht worden. Hinzu kämen der Kostenanteil für die Nachtwache mit 14,10 Euro, die Pauschale für Tannenreisig in Höhe von drei Euro und die Kosten für die Elektroverteilung von sechs Euro. Macht zusammen 339,10 Euro.

Gramlich, der mit seinem Team alljährlich mit den Tombola-Einnahmen soziale Projekte in Leimen unterstützt, schaute sich die VZP-Richtlinien genauer an. Demnach steht Leimener Vereinen einmalig im Jahr ein erhöhter Zuschuss zu. Er bat die Stadtverwaltung um Korrektur des Kostenvoranschlags und bekam ein paar Tage später einen neuen, der einen 50-prozentigen Nachlass enthielt und sich nun auf 169,55 Euro beläuft. "Das sind für uns und auch die anderen Vereine immer noch rund 70 Prozent höhere Kosten als in den Vorjahren, die wir erst einmal erwirtschaften müssen", betont der Leimen-Aktiv-Vorsitzende. Deutlich schlechter dran ist der Verein der Aramäer Leimen, der bereits bei der Weinkerwe mit einem Stand vertreten war.

Laut VZP-Richtlinien hat jeder Verein in Leimen nur einmal im Jahr Anspruch auf eine 50-prozentige Reduzierung der anfallenden Kosten. In St. Ilgen wird eine 20-prozentige und in Gauangelloch eine 10-prozentige Kostenreduzierung bei städtischen Veranstaltungen gewährt.

Vereine, die dieses Jahr nicht an der Leimener Kerwe teilgenommen haben, erhielten nachträglich korrigierte Kostenvoranschläge für die Weihnachtsmarktteilnahme, informiert Ullrich. "Die Aramäer sind der einzige Verein, der den erhöhten Kostenvoranschlag noch hat, da ihnen die Reduzierung bereits bei der Weinkerwe gegengerechnet wurde."