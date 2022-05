Der Bensheimer wird momentan rege gebucht. Es habe ein Umdenken bei vielen Menschen stattgefunden. "Zurück zur alten Handwerkskunst" heißt es da vielerorts – nicht zuletzt durch gestiegene Strom- und Spritpreise. "Viele Menschen leben naturbewusster: Glücklicherweise wird sich darüber unterhalten." Wie Stephan Konzack erklärt, zählen zu seinen Klienten nicht nur Privatpersonen. Auch Firmen, Organisationen und Verwaltungen würden sich in die Kunst des korrekten Sensens einweisen lassen. Das habe vor allem an den Hängen im Rhein-Neckar-Kreis Vorteile: "Da kommt man oftmals nur schlecht mit der Maschine zurande", sagt er. Auch Gräben und Pflanzen zwischen Felsen könnten auf diese Weise besser gestutzt werden. Manche Biotope dürften gar nur per Hand bearbeitet werden. Während viele Mäher den Grünschnitt zerfetzen, sei er nach dem Sensen noch zu verwenden: "Heu kann man daraus machen oder es anderweitig verwenden."

Leimen. Wenn der Sensenmann hoch über dem Bergfriedhof Stellung bezieht, wenn er seine Klingen dengelt und das Schleifgeräusch über ganz Leimen zu hören ist – ja, dann ist das kein schauriger Auszug aus einem neuen Horror-Streifen, dann ist auch nicht schon wieder Halloween oder Geisterstunde. Dann lernen interessierte Anwohner lediglich, wie sie ökologisch und ohne strom- oder motorbetriebenen Rasenmäher ihre Wiesen stutzen können. So war Sensenlehrer und Permakultur-Designer Stephan Konzack zu Besuch, der einer kleinen Gruppe diese Handwerkskunst näherbrachte. Auf Initiative des Aktionsbündnisses "Bienenfreundliches Leimen" wurde der Sensen- und Dengelkurs anberaumt. Denn diese Art des Grünschnitts gilt als besonders tierfreundlich: "Während beim Rasenmäher viele Insekten zerhäckselt werden oder durch den Sog in die Maschine geraten, sind sie in diesem Fall sicherer", so Konzack.

Von Meike Paul

Stephan Konzack kam selbst 2018 zur alten Handwerkskunst. Er absolvierte seine Ausbildung in Österreich. Etwa auch bei einem Sensenmann? "Bei dem Vorsitzenden eines Sensenvereins", sagt der Redner schmunzelnd.

Von ihm hat er auch gelernt, die Klingen zu dengeln, also zu schärfen. Mittlerweile braucht er für eine Sense etwa 15 Minuten. Wer ungeübter ist, kann sich daran eine halbe bis ganze Stunde verweilen. Der Trick sei aber, das Gerät nie völlig abzunutzen. Da verhalte es sich wie mit den gut gepflegten Küchenmessern. "Ist eine Sense gut geschärft, kann man sie mehrere Arbeitsstunden benutzen." Und am Ende wisse man auch noch, was man getan habe. "Damit der Körper, vor allem der Rücken, nicht so schmerzt, lehre ich das ergonomische Schneiden." Teilnehmer der Kurse erfahren also nicht nur, wie sie ihre Sense einsatzbereit machen, sondern wie sie diese am Ende auch halten und führen sollten. Aufpassen sollte man, dass man sich nicht in die Beine oder beim Dengeln in die Finger schneidet. Doch auch Stephan Konzack gibt zu: "Ist mir natürlich an der Hand auch schon passiert."

Wem das naturfreundliche Gerät, das weder Motorlärm noch Gestank erzeugt, nicht ganz geheuer ist, der kann den Sensenlehrer aber auch als Gärtner engagieren. "Dieser Tätigkeit komme ich nach, ich gebe im Jahr aber auch mehrere Seminare und Einzelunterricht im Sensen", so Konzack.

Info: Wer sich übers Sensen informieren möchte oder den Workshop in Leimen verpasst hat, erhält weitere Infos im Internet unter www.permakultur-bergstrasse.de.