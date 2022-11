In Spitzenzeiten hatte die Chefin der Eisküche bis zu sieben Angestellte auf der Gehaltsliste stehen. "Ich bin zufrieden und stolz, dass ich mich in Ladenburg mit meiner Geschäftsphilosophie durchsetzen konnte", sagt Karbach. Über mangelnde Nachfrage habe sie sich nie beschweren können. Auch Freunde von Kaffeespezialitäten kamen im Pallina auf ihre Kosten. "Ich ...

Die Anfangszeit in Ladenburg sei "recht aufregend" gewesen. "Mir wurden doch einige Steine in den Weg gelegt", erinnert sich Karbach heute schmunzelnd. Manche Leute – auch aus der Kommunalpolitik – hätten ein Problem damit gehabt, dass ein weiteres Eiscafé am Domhof eröffnete. Auch wegen der Außenbestuhlung gab es Diskussionen, obwohl die Geschäftsinhaberin rechtlich auf der sicheren Seite war. "Ich habe keinen einzigen Tag bereut, hier in Ladenburg meinen Traum erfüllt zu haben", zog Karbach, die von ihrem Mann Reinhard Siebert unterstützt wurde, eine rundum positive Bilanz. Natürlich musste auch das Pallina schwere Zeiten überstehen. Wegen Corona gab es zwei Jahre teilweise nur eingeschränkte Verkaufsmöglichkeiten. Der Lieferservice wurde gut angenommen, sodass Karbach finanziell über die Runden kam.

Am Sonntag war hier ihr letzter Arbeitstag. Für Montag und Dienstag wurden Stammgäste und Freunde eingeladen, um den Abschied des Pallinas – was übersetzt Kugel oder Ball heißt – zu begehen beziehungsweise zu betrauern. Zum unbeschwerten, ausgelassenen Feiern ist der Eisherstellerin im Augenblick nicht zumute. "Es war schon ein Stück Wehmut dabei, als klar war, dass ich das Eiscafé schließen werde", erzählt Karbach, die vor acht Jahren das "La Pallina" am Domhof-Platz eröffnete. Im zum Café umgebauten Laden der ehemaligen Metzgerei Künzler bot die Gastronomin 25 Eissorten an, und das Pallina wurde schnell zum Anlaufpunkt für Speiseeisfans. "Mir war es immer besonders wichtig, qualitätsvolle Rohstoffe zu verwenden", erzählt Karbach. Sie bevorzugt Rohstoffe und Früchte aus der Region, fürs Milcheis wurde ausschließlich Bio-Milch verwendet.

Ladenburg. Für die Fans von leckerem Speiseeis gibt es in Ladenburg eine gute und eine schlechte Nachricht: Die gut frequentierte Eisdiele "La Pallina" am Domhofplatz schließt für immer, aber: Es wird am Domhof keinen Leerstand geben, denn nach der Winterpause zieht im Frühling 2023 ein neuer Eiskonditor ein. Ein italienischer Gastronom werde an gleicher Stelle ein Eiscafé eröffnen, sagt die Pallina-Inhaberin, Pia Maria Karbach beim RNZ-Besuch.

Ein Eiscafé zu führen, sei kein Zuckerschlecken, denn die Arbeit in der Eisküche sei mit hohen körperlichen Belastungen verbunden. Die Freude und Zufriedenheit, die die Selbstständigkeit erzeugten, überwiegen aber bei Weitem. "Es haben sich sogar echte Freundschaften entwickelt, die sicherlich noch fortbestehen werden", ist Karbach dankbar, die mit ihrem Mann in Dossenheim wohnt. "Ich freue mich nun auf die Spaziergänge in Ladenburg und auf die entspannten Gespräche mit meinen Ex-Kunden", meint die künftige Privatfrau. Sie will nun erst einmal eine mehrmonatige schöpferische Pause einlegen. Froh ist sie darüber, dass sie ein gut etabliertes Eiscafé an die Nachfolger übergeben kann.

Eigentlich wollte sie in Ladenburg noch ein paar Jahre arbeiten, aber der Schritt habe sich nun so ergeben, meint Karbach. Zur Ruhe will sich die 61-jährige Sozialwissenschaftlerin allerdings noch nicht setzen. "Ich bin noch nicht im Rentenalter, und außerdem arbeite ich gerne", sagt Karbach. Bei der Auswahl ihrer künftigen Beschäftigung sei sie sehr flexibel. Eine freut die Entscheidung auf jeden Fall: Hund Amy. "Für ihn habe ich jetzt endlich wieder mehr Zeit", meint Karbach lachend. An ihrem letzten Arbeitstag dankt sie ihrem Mann Reinhard, der die gute Seele des Eiscafés war.