Ladenburg. (stu) "Maximal verärgert" zeigte sich Bürgermeister Stefan Schmutz in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch, weil unbekannte Täter das Blindenmodell der Stadtansicht, das am Carl-Benz-Platz steht, beschädigt haben. Der Wasserturm wurde aus dem Modell herausgerissen, sodass ein Schaden von 2000 Euro entstanden ist. Solch ein Verhalten sei "absolut inakzeptabel", meinte der Bürgermeister, der den Vorgang bei der Polizei angezeigt hat.