Von Axel Sturm

Ladenburg. Das 47. Ladenburger Altstadtfest steht im Zeichen der Solidarität. Bei der Eröffnung des wichtigsten Festes der Römerstädter schwor Bürgermeister Stefan Schmutz die Gäste darauf ein, in schwierigen Zeiten weiterhin zusammenzuhalten. "Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, so wie dies in unserer Stadt schon immer vorgelebt wurde", sagte Schmutz