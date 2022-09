Meckesheim. (pol/mare) Die Landesstraße L549 bei Meckesheim ist am Freitagmittag nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 12.30 Uhr war offenbar ein Porsche in einer Kurve etwa mittig der Landesstraße zwischen Meckesheim und Eschelbronn zunächst in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommender Lastwagen musste ausweichen, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Porsche kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Die L549 ist zwischen der Anschlussstelle Bundesstraße B45 und der Einmündung Industrießstraße in Eschelbronn zur Unfallaufnahme derzeit gesperrt (Stand: 14.45 Uhr). Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden anhalten.

Update: Freitag, 23. September 2022, 14.45 Uhr