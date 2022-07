Nach einem Aufruf hatten Schulen und weitere Spender für den Raum entsprechende Utensilien gestiftet. Vom Wieslocher Ottheinrich-Gymnasium gab es eine Tafel und die Hubert-Sternberg-Schule in Wiesloch stiftete Werkzeug sowie eine Werkbank. Die Gruppenleiter der KJG ...

Die KJG hat verschiedene Räume im Jugendkeller des Pfarrzentrums in Rauenberg, die teilweise leer standen. Die Idee, einen Werkstattraum einzurichten, entstand bereits vor längerer Zeit und wurde nun umgesetzt.

Doch zurück zum neuen Werkstattraum, der mit den KJG-Aktionen eng zusammenhängt. "Wir sind handwerklich begabt und bauen etwa die Seifenkisten selbst", so Beyerer. Es mache den Mitgliedern viel Spaß, selbst etwas herzustellen und zu werkeln. Gefehlt habe dazu ein entsprechender Raum. Die Seifenkisten wurden bislang im Hof der KJG gefertigt und das teilweise bei Wind und Wetter. Das habe zwar Spaß gemacht, sei aber nicht immer optimal gewesen.

Auch abenteuerliche Zeltlager werden von der KJG ausgerichtet. Bei den Zeltlagern seien um die 80 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 15 Jahren dabei, erzählt Beyerer. Das Zeltlager findet über die Sommerferien statt und dauert meist an die zwei Wochen. Dort werden unter anderem Spiele gespielt – und natürlich wird auch die eine oder andere abenteuerliche Geschichte am Lagerfeuer erzählt.

"Wir waren trotz Pandemie und Einschränkungen in den vergangenen Jahren, beziehungsweise Monaten nicht untätig", sagt Tristan Beyerer, einer der Gruppenleiter der KJG, beim Besuch im neuen Werkraum. Die "junge Gemeinde" richtet verschiedene abwechslungsreiche Veranstaltungen über das Jahr aus. Eine davon ist etwa das bekannte Seifenkistenrennen mit der legendären "S-Kurve" am Mannaberg, das dieses Jahr über Pfingsten stattfand. Das Seifenkistenrennen ist auch als der Rauenberger "Grand Prix am Mannaberg" bekannt.

Rauenberg. Eine Werkbank steht im Raum. Auch Werkzeuge, wie Hammer, Nägel, Schraubenzieher, Heißluftpistole und andere Gerätschaften liegen bereit, – doch eine professionelle Werkstatt ist das hier nicht. Es handelt sich vielmehr um den neuen Werkstattraum im Jugendkeller des Pfarrzentrums der Katholischen junge Gemeinde (KJG) in Rauenberg. Und hier wird schon fleißig für die nächsten Projekte und Veranstaltungen gewerkelt. Denn die Rauenberg KJG ist bekannt für ihre vielen Aktionen.

Die Tafel hängt bereits, gesammelt werden hier etwa Ideen. Auf der anderen Seite des Raumes steht die Werkbank. An den Wänden wurden Boxen angebracht, in denen Werkzeuge und Material ordentlich gelagert sind. Auch Kinder und Jugendliche, die zu Gruppenstunden in den Jugendkeller kommen, werkeln eifrig mit – dem Alter entsprechend mit verschiedenen Werkzeugen. Manche Geräte, wie Heißluftpistolen, werden ausschließlich von den Gruppenleitern benutzt. Spaß macht es sichtlich allen, wie man beim Besuch des Raumes schnell feststellen kann. Zu den Gruppenstunden kommen bis zu 35 Kinder. Diese finden seit April dieses Jahres wieder statt.

"Wir sind gerade dabei einen Kühlschrank für das Zeltlager selbst zu bauen", beschrieb Beyerer das kommende Projekt. Den benötigt die KJG dann bestimmt auch für die weiteren Aktionen, wie den Ferienspaß oder die Winzerkerwe.