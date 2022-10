Hirschberg-Großsachsen. (ans) Nachdem in einem ersten Versuch samt Kriterienkatalog gerade mal zwei Angebote bei der Gemeinde eingegangen waren und kein Verkauf zustande kam, hatten sich Verwaltung und Gemeinderat für eine Vermarktung des Alten Rathauses von Großsachsen über einen Immobilienmakler entschieden. Und dieser ist tätig geworden. So hat die Immobiliengesellschaft der Sparkasse Rhein Neckar Nord die Immobilie Am Mühlgraben 1 am Mittwoch online gestellt.

Aus den Anzeigen, die bei den Plattformen "Immobilienscout24" und "Immowelt" geschaltet sind, geht hervor, dass das Alte Rathaus, ein "sanierungsbedürftiges Kulturdenkmal", für 115.000 Euro zu haben ist. Der künftige Eigentümer muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass er noch einiges Geld in die Hand nehmen muss.

Eine Untersuchung des Ladenburger Büros Andreas Siracusa Restaurationen im Jahr 2017 hatte ergeben, dass es einen Sanierungsbedarf von mindestens 425.000 Euro gibt. Womit aber nur die erforderlichen Sofort- und Notsicherungsmaßnahmen vorgenommen werden könnten. Auf RNZ-Anfrage, wie viele Interessenten sich denn schon auf die Anzeigen hin gemeldet hätten, wollte der Makler keine Auskunft geben.

Das zweigeschossige Alte Rathaus hat laut Anzeige 87 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf vier Zimmer. Die Grundstücksgröße beläuft sich auf 297 Quadratmeter. Das 1741 erbaute Gebäude ist voll unterkellert, hat eine Terrasse, drei Stellplätze sowie ein Bad mit Dusche. Bis circa 1930 wurde es als Rathaus genutzt. "Es enthielt unter anderem das Gerichts- oder Ratszimmer, eine Wachstube mit Arrestzelle und war Platz zur Aufbewahrung von Feuerlöschgeräten", heißt es in der Anzeige. Im Laufe der Jahrhunderte sei das Gebäude in mehreren Bauphasen umgenutzt und umgebaut worden. So wurde zum Beispiel ein Schlauchturm angebaut. Vermutlich wurde in dieser Zeit der noch heute vorhandene Glockenturm errichtet. In einer weiteren Phase sei der Grundstock als Möbelhaus genutzt worden.

Zuletzt wurde das Gebäude als Wohnhaus und Lagerfläche verwendet und steht nun leer. Die derzeitige Lagerfläche von circa 90 Quadratmeter könne nach der Sanierung einer neuen Nutzung zum Beispiel als Gewerbeeinheit zugeführt werden, wird in der Anzeige vorgeschlagen.

