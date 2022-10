Von Thomas Frenzel

Leimen. Katzen? Ja, die Katzen! Ungeachtet aller sonstigen Besorgnis, die gegenwärtig die Menschen umtreibt, stellt die Tierart Felis silvestris catus ein offenbar derart großes Problem dar, dass der Gemeinderat darauf mit Paragrafen reagierte: Einstimmig erließ er bei seiner zurückliegenden Sitzung eine – so wörtlich – "Verordnung zum Schutz frei lebender Katzen im Gebiet der Großen Kreisstadt".

Deren für Otto Normalkatzenhalter wohl wichtigste Aussage: Stubentiger müssen in der Wohnung gefangen gehalten werden – es sei denn, sie sind kastriert, gekennzeichnet und registriert. Nur dann dürfen sie bei einem Freigang die Nachbarschaft erkunden.

Landauf, landab nehme die Zahl der verwilderten und umherstreunenden Katzen zu – auch in Leimen, wie vermehrte Bürgerhinweise deutlich machten. Dies schickte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald dem gemeinderätlichen Tagesordnungspunkt voraus. Und das Ziel sei, die unkontrollierte Vermehrung dieser herrenlosen Streuner zu unterbinden.

Dies diene, so die Sitzungsunterlage, auch der "Umsetzung des Staatsziels Tierschutz nach Artikel 20a Grundgesetz". Denn aufgrund eines mangelnden Nahrungsangebots für halterlose Katzen müsse bei diesen von einem zunehmend schlechteren gesundheitlichen Zustand ausgegangen werden. Gegensteuern lasse sich mit einer Verringerung der frei lebenden Population.

Die neue KSchVO – so wird die Verordnung im Amtsdeutsch abgekürzt – trifft insbesondere die Halter von Katzen. Befinden sich die Maunzer nicht rund um die Uhr unter Verschluss oder Kontrolle, müssen die Tiere einiges über sich ergehen lassen. So noch nicht geschehen, müssen – als erstes – Kater im fortpflanzungsfähigen Alter von über fünf Monaten von einem Tierarzt kastriert werden.

Zweitens müssen die unfruchtbar gemachten Katzenfrauen und -männer fälschungssicher gekennzeichnet werden, entweder durch eine Tätowierung im Ohr oder durch das Implantieren eines Mikrochips. Und drittens müssen die so behandelten Stubentiger an eine von der Stadt anerkannte Registrierstelle gemeldet werden. Erst wenn all das erledigt ist, dürfen die Hauskatzen wieder auf eigene Faust ins Freie. Die anfallenden Kosten sind von den Haltern zu tragen.