Region Wiesloch-Walldorf. Was war im Jahr 2022 rund um Wiesloch und Walldorf los? Wir haben die wichtigsten Ereignisse und Schlagzeilen zusammengefasst:

Sparkasse schließt weitere Standorte

Wegen der zunehmenden Sprengungen von Geldautomaten – wie am 14. Januar in der Walzrute am Walldorfer Nahversorgungszentrum – zieht die Sparkasse Heidelberg im März die Reißleine und schließt drei SB-Automaten in Frauenweiler, am SBK in Walldorf und in Malschenberg. Kurz vor Weihnachten kündigt das Geldhaus in öffentlicher Trägerschaft dann die nächste Schließungswelle an: Betroffen sind die Filiale in Rauenberg, die bis 30. April geschlossen werden soll, sowie die Geldautomaten in der Wieslocher Hauptstraße und in Tairnbach.

Die Volksbank Kraichgau berichtet im September hingegen von Fusionsgesprächen mit der Volksbank Bruchsal-Bretten an. Durch den Zusammenschluss würde die neue Bank zu den 25 größten Volksbanken in Deutschland mit einer Bilanzsumme von zehn Milliarden Euro zählen. Erst im November 2021 war die Fusion mit der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt abgeschlossen worden. (tt)

Bankenbetrüger muss Haftstrafe verbüßen

Selbst für die Vorsitzende Richterin Christiane Loos klang es nach einer unglaublichen Geschichte, wie ein Nußlocher Geschäftsmann drei regionale Volksbanken um 24,14 Millionen Euro betrogen hat, darunter auch die Raiffeisenbank Baiertal und die Volksbank Rot. Um an Kredite zu kommen, erzählte er den Bankvorständen, seine Familie sei besonders vermögend, weil sie Grundstücke an die Heidelberger Druckmaschinen für das Werk Wiesloch verkauft habe und seine Mutter die Stiefschwester eines der SAP-Mitbegründer sei. Am Ende stellte sich der Mann der Polizei und seine Betrügereien flogen auf. Die Große Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts verurteilte in deshalb im Juli zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten.

Der Angeklagte, der einen regionalen Handballclub unterstützte, sei als erfolgreicher Geschäftsmann in teuren Maßanzügen aufgetreten und habe dabei überzeugend auf seine Mitmenschen gewirkt, so die Richterin in der Urteilsbegründung. Als der Erfolg stagnierte und der Angeklagte schwer erkrankte, sei es zu Problemen mit ...