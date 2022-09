Im Sommer geht er mit ihr an den Speyerer Baggersee oder fährt in den Urlaub nach Holland. Dort gibt es an den Stränden ausgewiesene Abschnitte für Hunde, lobt er die hundefreundlichen Holländer. "Meiner Kiba macht das kühlere Wetter heute nichts aus. Sie geht auch bei null Grad in den Leimbach", meint der Hundefreund. Sie seien um 10 Uhr gekommen, der Hund schon seit 50 Minuten im Wasser. "Dass in der Region bereits mehrere Städte einen Hundebadetag veranstalten, finde ich absolut gut."

Sonst hat ihr Liebling zu Hause einen kleinen Hundepool oder geht in den Bach. Aber so viel Platz zum Baden wie in Leimen und dazu noch so viele Spielgefährten zum Planschen, Rennen und Spielen hat sie sonst nicht. "Wenn sie Wasser sieht, ist sie hin und weg", meint die begeisterte Besitzerin.

Auch die junge Besitzerin von "Nova", einem ein Jahr alten Husky aus Lobbach, ist vom Hundefreizeitspaß in Leimen begeistert. Sie nimmt gerne die Anfahrt in Kauf, damit ihre Hündin im Nichtschwimmerbecken toben kann.

Schon als sie ein Jahr alt war, hat Heidi in Frankreich in einen großen See gebadet. Jetzt geht sie sich im Sommer im Neckar erfrischen und zeigt keinerlei Angst vor dem Wasser.

Von Thomas Hübner

Leimen. Hündin Heidi ist ein "reinrassiger Mischling". So nennen sie ihre Kirchheimer Hundebesitzer. Heidi ist sieben Jahre alt und verrückt nach Wasser. Kaum sei sie kurz nach der Eröffnung des Ersten Leimener Hundebadetags um 10 Uhr auf das weitläufige Gelände des Freibads gekommen, sei sie direkt zum Becken gejagt und ins Wasser gesprungen.

Schon als sie ein Jahr alt war, hat Heidi in Frankreich in einen großen See gebadet. Jetzt geht sie sich im Sommer im Neckar erfrischen und zeigt keinerlei Angst vor dem Wasser.

Selbst mit der Strömung kommt die Hündin zurecht. Dass das Leimener Freibad nach dem Saisonende seine Pforten für sie und ihre vierbeinigen Freunde öffnet, finden Frauchen und Herrchen klasse. "Schade, dass das Tiergarten-Freibad in Heidelberg dieses Jahr keinen Hundebadetag anbietet", bedauern sie.

Auch die junge Besitzerin von "Nova", einem ein Jahr alten Husky aus Lobbach, ist vom Hundefreizeitspaß in Leimen begeistert. Sie nimmt gerne die Anfahrt in Kauf, damit ihre Hündin im Nichtschwimmerbecken toben kann.

Sonst hat ihr Liebling zu Hause einen kleinen Hundepool oder geht in den Bach. Aber so viel Platz zum Baden wie in Leimen und dazu noch so viele Spielgefährten zum Planschen, Rennen und Spielen hat sie sonst nicht. "Wenn sie Wasser sieht, ist sie hin und weg", meint die begeisterte Besitzerin.

Aus Wiesloch kommt ein erfahrener Hundebadetagbesucher. Mit seiner fast fünfjährigen deutschen Schäferhündin "Kiba" war er vor 14 Tagen bereits im Wieslocher Schwimmbad zu Gast.

Im Sommer geht er mit ihr an den Speyerer Baggersee oder fährt in den Urlaub nach Holland. Dort gibt es an den Stränden ausgewiesene Abschnitte für Hunde, lobt er die hundefreundlichen Holländer. "Meiner Kiba macht das kühlere Wetter heute nichts aus. Sie geht auch bei null Grad in den Leimbach", meint der Hundefreund. Sie seien um 10 Uhr gekommen, der Hund schon seit 50 Minuten im Wasser. "Dass in der Region bereits mehrere Städte einen Hundebadetag veranstalten, finde ich absolut gut."

Auch Petra Uhlenbrock, Staffelleiterin Rettungshunde bei der DLRG Leimen, ist guter Hoffnung, dass zahlreiche zwei- und vierbeinige Gäste trotz des bedeckten Himmels und kühler Temperaturen kommen, "solange es trocken bleibt." Ihr Labrador "Puma" muss allerdings vorerst in der Box bleiben, denn sie hat mit der Begrüßung der Gäste und der Organisation zu tun. Aber auch sie bestätigt, dass ihr Hund gern badet.

Die Idee zum Ersten Leimener Hundebadetag entstand in Zusammenarbeit mit Tobias Hornisch, dem neuen technischen Leiter des Freibads. Am Ende der Badesaison wird das gesamte Wasser des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens abgelassen. Es wird nicht mehr gefiltert oder beheizt, sodass keine Hundehaare in die Anlage kommen können.

Also warum nicht den Vierbeinern einen einmaligen Badespaß ermöglichen? Sie müssen allerdings haftpflichtversichert und geimpft sein. Das wird am Einlass kontrolliert. Zusätzlich gilt Leinenpflicht bis zum Beckenrand. Der Hundekot muss von den Haltern in Tüten entsorgt werden, und "man soll die Hunde nicht überfordern", rät Petra Uhlenbrock.

"Wir freuen uns, dass der Leimener Bäderpark diese Veranstaltung ermöglicht," bedankt sie sich. Mit Sicherheit würden ihr die Hunde zustimmen, die gleichzeitig mit ihren Spielzeugen im und ums Wasser toben.