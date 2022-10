Von Julian Baum

Hirschberg-Großsachsen. Lernlust fehlt dort, wo kein Sinn und Nutzen gesehen wird? Um vorweg mit einem Irrtum aufzuräumen, dem vor allem Erwachsene aufliegen: "Was landläufig als Motivation gilt, ist nur ein Teil von Motivation", erklärte Gesa Krämer. Am Montag war die selbstständige Therapeutin und Coachin aus Karlsruhe zu Gast in der Grundschule Großsachsen. Sie folgte der Einladung des Elternbeirats. Federführend organisiert hatte die Veranstaltung Elternbeiratsvorsitzende Jennifer Peters. Thema der gut anderthalb Stunden war "Keine Lust auf Lernen? Wie Eltern zuhause unterstützen können".

Merken, dass das Tun...

Rund 50 Eltern der Grundschulkinder aus Großsachsen und Leutershausen kamen in den Genuss eines kurzweiligen Vortrags, den Krämer mit Witz und nah an der Lebenserfahrung vieler Eltern gestaltete. Als theoretisches Modell stand die (Lern-)Motivation im Zentrum, die sich aus drei Teilen zusammensetzte.

Und schon gleich offenbarte sie einen ersten Fallstrick: "Wie geht Lernen überhaupt? Ohne auf diese Frage zu antworten, kann ich die anderen Fragen nicht klären", sagte Krämer. Die Methode als Basis machte sie am Lesenlernen anschaulich: Ob Buchstabe für Buchstabe oder Silben bilden, mit dem Finger mitschwingen oder nicht – der Zugang, wie Kinder lernen, sei höchst individuell.

Als zweiten Teil stellte sie die Selbstwirksamkeit vor, ein "sperriges Wort", das übersetzt meinte: "Merken, dass das, was ich tue, etwas bringt." Und das finde nicht nur bei Kindern seine Gültigkeit, fügte sie augenzwinkernd hinzu. Konkret riet sie, Kinder an vorherige Erfolge zu erinnern und das erlebte Gefühl auf das Neue zu übertragen. Besonders gut funktioniere das übrigens mit Dingen, die die "Kleinen" besser hinbekommen hätten als die "Großen".

Erst dann ging sie auf den Sinn und Nutzen ein; den zu vermitteln sei manchmal knifflig, gab sie zu, zumal Kinder erst noch den Bezug zu abstrakten Vorzügen entwickeln müssten. Hier schlug sie vor, ähnlich zur Selbstwirksamkeit, mit fassbaren Beispielen zu arbeiten. Etwa für Mathe beim gemeinsamen Kuchenbacken die korrekte Menge Mehl abwiegen. Am Ende standen nur diese drei Schlagworte auf der Flipchart, so einfach und doch so komplex. Denn, so wusste Krämer, diese drei Teile spielten auf vielfältige Weise ineinander hinein.