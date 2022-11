Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Am Sonntag, 27. November, ist es wieder so weit: Denn dann findet unter dem Dach der Leutershausener Markthalle der 38. Weihnachtsmarkt statt. Mittlerweile sind alle organisatorischen Aufgaben abgeschlossen. Über 30 Teilnehmer, darunter Vereine, Organisationen und Gruppen, sind dabei. Darunter viele Hobbykünstler, die ein breit gefächertes Angebot an selbst hergestellten Produkten aus Holz, Metall, Stoffen, Keramik, Karton, Papier und Wolle anbieten. Vieles davon gehört zur Advents- und Weihnachtszeit.

Gemütlichkeit soll auch in diesem Jahr wieder Trumpf sein, ein musikalisches Rahmenprogramm mit dem Evangelischen Posaunenchor (11.20 Uhr) und der Kapelle "AM" (16 Uhr) lädt Jung und Alt zum Verweilen ein. Für kleine Kinder gibt es von Katholischen und Evangelischen Kindergärten Spielangebote. Der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt und wird den Kindern eine kleine Gabe überreichen. Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Es gibt roten und weißen Glühwein, Kaffeevariationen, alkoholfreie Getränke, Bergsträßer Weine, Kuchen, Waffeln, Odenwälder Schmankerl und vieles mehr. Die Schirmherrschaft obliegt Bürgermeister Ralf Gänshirt. Der Weihnachtsmarkt, der von 11 bis 18 Uhr geöffnet hat, ist auch ein Treffpunkt für die Familien. Ein Getränkestand hat bis 19.30 Uhr geöffnet.

Info: An der Markthalle kann am Samstag, 26. November, ab 14 Uhr wegen des Aufbaus nicht mehr geparkt werden. Die Parkmöglichkeiten am Ärztehaus/Ecke Hölderlin-/Raiffeisenstraße sind ebenfalls davon betroffen. Der Bereich um die Markthalle mit Raiffeisen- und Hölderlinstraße ist am Sonntag für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auf der rechten Seite – von der Haupt- bis zur Bahnhofstraße – besteht absolutes Parkverbot.