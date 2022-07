Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. In allen Formen und Farben und aus allen Jahrzehnten der letzten 100 Jahre surrten sie am Sonntagmorgen durch Leutershausen. Ihr Ziel: Die Markthalle in der Raiffeisenstraße, wo der Oldtimerclub Leutershausen (OCL) zur großen Show eingeladen hatte. Und die Resonanz war überwältigend, wie auch Vorsitzender Klaus Peekel kurz nach dem