Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Sie sehen possierlich aus, mit ihren großen schwarzen Knopfaugen und den langen Tasthaaren: Siebenschläfer. Und im Hirschberger Ortsteil Leutershausen haben sie mit einem Vogelhäuschen ein besonderes Zuhause gefunden. Seit rund 15 Jahren kommen Jahr für Jahr Siebenschläfer auf das Grundstück des Ehepaars Bressler. Es liegt etwas außerhalb vom Ort am Hang, nahe dem Wald. Die Leutershausener haben neben Obstbäumen dort auch ein Häuschen stehen, als Unterstellmöglichkeit bei Regen.

Und in besagtem Häuschen, das auf zwei Seiten offen ist, hängen zwei Vogelhäuschen, die in diesem Fall aber keine gefiederten Tiere anzogen, sondern die putzigen Nagetiere mit ihrem 11 bis 15 Zentimeter langen Schwanz. Doch es ist stets immer nur eins bevölkert. "Offensichtlich schätzen sie den Schutz der Hütte", glaubt Klaus Bressler. Im Juni oder Juli kommen die Tiere und bringen hier ihre Kinder zur Welt, aktuell wohnen drei Junge im Vogelhäuschen, es waren aber auch schon mal fünf.

Übrigens kein ungewöhnlicher Platz für Siebenschläfer, die sich auch in Baumlöchern oder unter den Dächern von Häusern ihren Schlafplatz suchen. Wobei Letzteres durchaus zu Problemen führen kann: Denn die putzigen Vierbeiner sind nicht gerade leise: Quieken, Pfeifen, Zwitschern oder auch Summen gehört bei ihnen zur Kommunikation. Das ist natürlich bei einer abgelegenen Hütte kein Problem.

Ende August verschwindet die Siebenschläfer-Familie wieder aus dem Häuschen der Bresslers. Und begibt sich dann wohl langsam in den Winterschlaf, für den sich das Nagetier zumeist etwa 30 Zentimeter bis einen Meter tief in die Erde eingräbt. Bis es so weit ist, genießt Klaus Bressler das muntere Treiben der nachtaktiven Tierchen.

Der 80-Jährige hat sich angewöhnt, dem Muttertier ein bisschen etwas zu fressen mitzubringen, mal ein paar Mirabellen, mal Pfirsiche oder Nüsse, "was wir eben gerade so da haben". Und das wissen die Siebenschläfer zu schätzen und haben sich an den Besuch von Klaus Bressler gewöhnt. Wenn er seine Hand mit den Leckereien hinstreckt, schaut das Muttertier neugierig heraus und klettert mitunter sogar auf seine Hand.

Ob es immer dasselbe Tierchen ist, lässt sich schwer beurteilen, "es könnten auch die Nachkommen sein, denen es hier gut gefallen hat", meint das Ehepaar. Siebenschläfer werden bis zu neun Jahre alt, es kann also schwerlich noch der erste Besucher von vor 15 Jahren sein. Klaus Bressler jedenfalls freut sich aber immer wieder über die Gäste, füttert den Siebenschläfer etwas, beobachtet ihn noch ein wenig und zieht sich dann aber wieder zurück. "Es ist ja schließlich ein Wildtier."