Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Von einem "Bürokratiemonster" war die Rede, als es im Verwaltungsausschuss am Mittwoch um das neue Umsatzsteuerrecht ging, das ab Januar 2023 gelten soll und das die Arbeitsbelastung der Verwaltungen in den Kommunen stark erhöhen wird. Gleichzeitig fühlten sich die Ausschussmitglieder "ohnmächtig", was nicht nur daran lag, dass ihnen nichts