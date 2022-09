Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Nach fast fünf Jahren konnte der evangelische Kindergarten "Storchennest" am gestrigen Dienstag endlich in sein neues Zuhause einziehen. Entsprechend aufgeregt waren alle auf dem kleinen Platz zwischen dem Gymnastikraum der Martin-Stöhr-Grundschule und dem Schulpavillon, in dem der Kindergarten seit 2018 untergebracht war.