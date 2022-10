Von Annette Steininger

Hirschberg. "Was lange währt, wird endlich gut", kommentierte Thomas Scholz den Termin am gestrigen Montag. Oder aber auch: "Was lange währt, war der Mühe wert", meinte Monika Maul-Vogt hoffnungsfroh. Die beiden sind nicht nur Fraktionssprecher im Gemeinderat – Scholz für die SPD, Maul-Vogt für die GLH –, sondern auch Mitglieder der