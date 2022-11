Eine Qualifikation braucht man nicht, um mitzuhelfen "nur Spaß am Zirkus sollte man haben", betonte Jonas augenzwinkernd. Den Einstieg machte die Gruppe am Mittwoch mit einem Zirkeltraining, bei dem die Trainer auch erste Eindrücke davon bekamen, auf welchem Stand die jungen Teilnehmer sind.

Von Max Rieser

Der Mitmach-Zirkus ist ein Programm des Turnvereins Germania Großsachsen (TVG) und der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) in Zusammenarbeit mit dem Hirschberger Familienbüro. Veranstaltet wird er im Rahmen der Initiative "Hirschberg für Kids". Zirkusluft schnuppern und sich austoben können Kinder ab der ersten Klasse in den Oster- und Herbstferien.

Corinna Jonas. Foto: Dorn

Mit insgesamt 30 kleinen Akrobaten und Artisten war die Freizeit in diesem Herbst wieder ausgebucht, wie Leiterin Corinna Jonas am ersten Tag, dem gestrigen Mittwoch, gut gelaunt berichtete. Jonas übernahm die Leitung in diesem Jahr von Fiona Vollweiter, die die Führung aus beruflichen Gründen nach drei Jahren abgeben musste.

Mit Jonas übernimmt das Amt aber keine Unbekannte: Die neue Leiterin ist niemand Geringeres als die Tochter von Barbara Salomon-Jonas, die 2003 gemeinsam mit dem Zirkuspädagogen Peter Böhme den damals noch wöchentlich stattfindenden "Montags-Zirkus" gründete, aus dem später der "Mitmach-Zirkus" erwuchs.

"Ich war schon als Kind dabei und habe das Zirkus-Training immer sehr gemocht", sagte die 26-Jährige. Ganz allein lastet die Verantwortung aber nicht auf ihren Schultern, denn auch Carolin Keller, die ebenfalls schon einige Erfahrung mit dem Kinderzirkus hat, unterstützt sie als zweite Hauptverantwortliche. Dazu kommt noch ein kleines Team von acht Ehrenamtlichen, zu denen auch zwei jugendliche Helfer der Verwaltung zählen, die dort aktuell ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten.

An den einzelnen Stationen konnte alles ausprobiert werden, was in eine ordentliche Manege gehört: Schwingen am Trapez, Balancieren über einen Balken, Jonglieren mit Bällen oder Keulen und noch einiges mehr. Später kommen dann auch noch Spiele zur Stärkung des Gruppengefühls dazu, erklärte Jonas.

Eine Aufführung, wie sie es in den vergangenen Jahren gab, wird es diesmal wohl nicht geben: "Wir haben wegen des Feiertags nur drei Tage Zeit, da wird es schwierig, ein Programm einzustudieren", so Jonas. So ganz aufgeben wollte sie die Idee aber nicht: "Vielleicht schaffen wir es ja spontan, noch etwas auf die Beine zu stellen", sagte sie motiviert.

Ein fester Bestandteil des Mitmach-Zirkus’ sind auch die gemeinsamen Mahlzeiten, die in diesem Jahr "Küchen-Fee" Su Wilhelm vorbereitete, die dafür sogar ihren Urlaub opferte. Jeden Tag bekommt sie dafür eine Gruppe von Helfern aus den Reihen der Zirkuskinder zugeteilt. In der gut ausgestatteten Küche der Alten Turnhalle helfen diese dann, das Frühstück und Mittagessen vorzubereiten.

Eine Besonderheit ist diesmal, dass alle angebotenen Speisen auf die Initiative von Jonas hin vegan sind, also keinerlei tierische Produkte enthalten: "Außerdem achten wir darauf, dass alle Lebensmittel von Naturkostläden aus der Gegend und den Bauernhöfen aus dem Ort kommen", berichtete Wilhelm, die gerade einen Soja-Quark für das Frühstück mit Kräutern verfeinerte. Später gab es noch eine Kürbissuppe.

Einen Helfermangel habe sie noch nie erlebt, schildert sie. Denn den meisten Kindern mache der Einsatz in der Küche Spaß: "Wir wollen die Kinder damit auch an das Kochen und an den Umgang mit gesunden Lebensmitteln heranführen", erklärte Wilhelm.

Info: Weitere Informationen über Anmeldungen und Kosten findet man unter www.hirschberg-fuer-kids.de.