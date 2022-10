Von Annette Steininger

Heidelberg/Hirschberg. Schon ein wenig stolz zeigt der Heidelberger Frank Stäudner seinen Pokal, an der Spitze gekrönt von den höchsten Trümpfen beim Doppelkopf: der Dulle und der Kreuz-Dame. Noch gar nicht lange nennt der 56-Jährige das kleine Kunstwerk sein Eigen: Am 24. und 25. September nahm er an der Deutschen Einzelmeisterschaft im Doppelkopf