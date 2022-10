Heddesheim. Traditionell eröffnet Heddesheim seine Eisbahn im Sportzentrum am 1. November, doch in diesem Jahr ist etwas anders. Denn die für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen sorgen bei den Verantwortlichen für Sorgenfalten, Wasser steht auf dem Eis. Aber Hauptamtsleiter Julien Christof gibt am Freitagmorgen vorsichtig Entwarnung: "Die Eisbahn kann voraussichtlich am 1. November wie geplant öffnen."

Von Annette Steininger

Heddesheim. Traditionell eröffnet Heddesheim seine Eisbahn im Sportzentrum am 1. November, doch in diesem Jahr ist etwas anders. Denn die für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen sorgen bei den Verantwortlichen für Sorgenfalten, Wasser steht auf dem Eis. Aber Hauptamtsleiter Julien Christof gibt am Freitagmorgen vorsichtig Entwarnung: "Die Eisbahn kann voraussichtlich am 1. November wie geplant öffnen."

Bereits Anfang Oktober müsse die Anlage angeworfen werden, damit sich eine ausreichende Eisschicht bildet, erläutert Christof. Da war noch nicht absehbar, dass es Anfang November noch so warm sein würde. Scheint die Sonne auf die Bahn, dann taut schon etwas weg, bei bewölktem Himmel sind die Auswirkungen geringer. Die mit Strom betriebene Kunsteisbahn brauche bei solchen Temperaturen auch mehr Energie, erklärt Christof. Hätte man sich allerdings entschieden, die Anlage jetzt wieder abzuschalten, alles abtauen zu lassen, um dann später noch mal von vorne zu beginnen, hätte man wohl mehr Energie verbraucht, meint der Hauptamtsleiter.

Die Gemeinde Heddesheim, die schon einige Energieeinsparmaßnahmen vorgenommen habe, hat sich bewusst dazu entschieden, die Eisbahn und öffentliche Gebäude offen zu halten. Gerade im Winter wolle man den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere den Kindern und Jugendlichen, auch etwas anbieten, erklärt Christof die Entscheidung.

Unter anderem in den sozialen Medien wie Facebook war diese angesichts der Energiekrise teilweise kritisch gesehen worden. Überwiegend aber begrüßten die Kommentatoren die Öffnung der Heddesheimer Eisbahn vor allem zugunsten der Kinder. Einschränkungen wie verkürzte Öffnungszeiten soll es laut Hauptamtsleiter nicht geben.

Christof verwies auch darauf, dass bereits im vergangenen Jahr die Flutlichtbeleuchtung auf LED umgestellt worden ist. Darüber hinaus werden die Gebäude im Sportzentrum ab Ende 2022 mit Nahwärme versorgt. Ab Mitte/Ende Dezember wird das Nahwärmenetz, welches das Sportzentrum mit Wärme aus Biogas versorgt, in Betrieb gehen. Durch den Betrieb des Nahwärmenetzes wird die Gemeinde künftig circa 40 Prozent ihres gesamten Erdgasverbrauches einsparen.

Einige Infos zur Kunsteisbahn:

> Die Kunsteisbahn: Sie befindet sich im Sportzentrum (Ahornstraße 78) und lädt zum täglichen Schlittschuh-Spaß mit Blick auf die Bergstraße ein. Angeschlossen an die Kunsteisbahn sind ein Kiosk und ein Glaspavillon. Ein Schlittschuhverleih befindet sich ebenfalls vor Ort. Es ist auch möglich, die Kunsteisbahn zu mieten. Anfragen an: kunsteisbahn-heddesheim@arcor.de.

> Eröffnungstag/Familientag: Am 1. November startet die Eisbahn mit einem Familientag mit ermäßigten Eintrittspreisen in die Saison 2022/2023. Geöffnet ist an diesem Tag von 9.30 bis 22 Uhr.

> Öffnungszeiten: Montag 14 bis 17 Uhr Kindernachmittag (Kinder bis zehn Jahre in Begleitung); Dienstag 9.30 bis 22 Uhr öffentlicher Lauf; Mittwoch 9.30 bis 19 Uhr öffentlicher Lauf; Donnerstag 9.30 bis 22 Uhr öffentlicher Lauf; Freitag 9.30 bis 22 Uhr öffentlicher Lauf; Samstag 9.30 bis 16.30 Uhr öffentlicher Lauf und 17 bis 22 Uhr (Eisdisco); Sonntag 9.30 bis 20 Uhr öffentlicher Lauf. Besondere Öffnungszeiten gelten in den Weihnachtsfeiern. Alle zwei Stunden gibt es 30 Minuten Eisaufbereitungspause. Ab Montag, 27. Februar, gelten gekürzte Öffnungszeiten.

> Programm: Montagnachmittags findet der Kindernachmittag statt. Fast schon legendär ist die samstägliche Eisdisco mit Lightshow. In den Weihnachtsferien gibt es einen weiteren Familientag, und zwar am Montag, 2. Januar, von 9.30 bis 20 Uhr. Ein besonderes Veranstaltungswochenende ist ebenfalls geplant: Am 14. und 15. Januar 2023 findet erneut ein Eiszauberwochenende in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen statt. Es gibt Eilaufkurse für Kinder (Infos: patriziawittich@yahoo.de). Zusätzlich wird durch die IGSH Eislaufschule ein Eislaufkurs in Kooperation mit dem MERC Eishockey Mannheim immer freitags von 14.30 bis 15.30 Uhr stattfinden. Anmeldung unter: www.igs-heddesheim.de.

Info: Weitere Infos zur Eisbahn, den Preisen und Angeboten unter www.heddesheim.de/kunsteisbahn.