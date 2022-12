Von Timo Teufert

Malsch. So schnell kann sich die Lage ändern: Lag das ordentliche Ergebnis des Malscher Haushaltsplanentwurfs 2022 mit 618.000 Euro noch satt im Plus, sieht es für 2023 nicht mehr so gut aus. Das wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, als die Gemeindeverwaltung den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr einbrachte. Bislang liegt der