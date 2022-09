Hirschberg-Großsachsen. (ans) Dieser Unfall erschütterte viele: Ein dreijähriges Mädchen ist am Freitag, um kurz nach 14 Uhr, beim Überqueren der Breitgasse von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist das Kleinkind inzwischen außer Lebensgefahr, hat aber schwere Kopfverletzungen erlitten.

Es wollte die Fußgängerfurt überqueren, als eine Autofahrerin vom Parkplatz der "Alten Schule" nach rechts auf die Breitgasse einbog und das Mädchen erfasste. Die Mutter stand noch am Straßenrand. Sie steht unter Schock und hat bislang keine Angaben zum Unfallhergang machen können. Auch die Autofahrerin hat einen Schock erlitten. Mehrere Seelsorger des Kreisfeuerwehrverbandes seien vor Ort gewesen und hätten die Beteiligten betreut, sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle. Auch die Kollegen, die den Unfall aufgenommen hätten, seien sehr angefasst gewesen.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Noch immer sei unklar, wer Grün und wer Rot hatte – die Autofahrerin oder das Kind. Deshalb werden Zeugen dringend gesucht. Sie sollten sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter Tel. 0621/174-4222 oder beim Polizeirevier Weinheim unter Tel. 06201/10030 melden. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen damit beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Update: Dienstag, 13. September 2022, 11.12 Uhr

Kleinkind bei Unfall lebensgefährlich verletzt (Update)

Hirschberg-Großsachsen. (pol/mare) Ein kleines Kind ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Großsachsen lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 14 Uhr bog eine VW-Fahrerin demnach von einem Parkplatz in Höhe der Breitgasse 19 nach rechts in Richtung Bundesstraße B3 ab und überrollte dabei das Kind, das die Breitgasse an der Fußgängerfurt überqueren wollte. Die Mutter des Kleinkindes blieb am Straßenrand stehen.

Das Kind wurde nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Bereich um die Fußgängerfurt wird durch eine Ampel geregelt. Derzeit ist noch unklar, wer Grün und wer Rot hatte - die Autofahrerin oder das Kind.

Darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft Mannheim die Beschlagnahme des Fahrzeuges angeordnet. Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Sachverständiger ist in die Unfallermittlungen eingeschaltet.

Wer etwas dazu sagen kann, kann sich bei der Polizei melden unter den Rufnummer 0621/1744222 oder 06201/10030

Ort des Geschehens

Update: Freitag, 9. September 2022, 16.31 Uhr