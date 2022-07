Am Donnerstagmittag war bekanntlich erst ein Traktor, dann das frisch gedroschene Weizenfeld eines Mauermer Landwirts an der Landesstraße L547 in Brand geraten. Um das Feuer zu bekämpfen, waren rund 50 Feuerwehrleute aus Mauer, Schatthausen, Baiertal, Wiesloch und Meckesheim im Einsatz – und hatten bei den Löscharbeiten unter anderem mit der mangelnden Wasserversorgung auf dem Hügel zwischen Mauer und Schatthausen zu kämpfen. Zunächst unter der Einsatzleitung der als erstes alarmierten Wieslocher Wehr wurde ein Pendelverkehr eingerichtet: Am Hydranten am Mauermer Bahnhof tankten die Einsatzkräfte Löschwasser, mit dem sie zurück an der Einsatzstelle auf dem Hügel die dortigen Einsatzfahrzeuge befüllten. Als das Feuer unter Kontrolle war, übernahm die Mauermer Wehr die Einsatzleitung. Die ortsansässigen Brandbekämpfer waren erst eine gute halbe Stunde nach der ersten Alarmierung angefordert worden.

Mauer. (lesa) Auch einen Tag nach dem Feuer auf einem Feld zwischen Mauer und Schatthausen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Und dabei bleibt es wohl: Wie Polizeisprecher Michael Klump auf Nachfrage mitteilte, seien keine weiteren Ermittlungen in dem Fall vorgesehen.

Am Donnerstagmittag war bekanntlich erst ein Traktor, dann das frisch gedroschene Weizenfeld eines Mauermer Landwirts an der Landesstraße L547 in Brand geraten. Um das Feuer zu bekämpfen, waren rund 50 Feuerwehrleute aus Mauer, Schatthausen, Baiertal, Wiesloch und Meckesheim im Einsatz – und hatten bei den Löscharbeiten unter anderem mit der mangelnden Wasserversorgung auf dem Hügel zwischen Mauer und Schatthausen zu kämpfen. Zunächst unter der Einsatzleitung der als erstes alarmierten Wieslocher Wehr wurde ein Pendelverkehr eingerichtet: Am Hydranten am Mauermer Bahnhof tankten die Einsatzkräfte Löschwasser, mit dem sie zurück an der Einsatzstelle auf dem Hügel die dortigen Einsatzfahrzeuge befüllten. Als das Feuer unter Kontrolle war, übernahm die Mauermer Wehr die Einsatzleitung. Die ortsansässigen Brandbekämpfer waren erst eine gute halbe Stunde nach der ersten Alarmierung angefordert worden.

Und darüber ärgerte sich Bürgermeister John Ehret in der Gemeinderatssitzung wenige Stunden später: "Die Alarmierung ist nicht ganz glücklich gelaufen", fand der Rathauschef. Denn: "Die Mauermer waren die Einzigen, die ortskundig waren." Und das hätte sich Ehrets Ansicht nach auszahlen können. Denn die ortsansässigen Feuerwehrleute wüssten, dass es beim nahe gelegenen Ziegler-Hof eine Möglichkeit der Löschwasserversorgung gegeben hätte.

Auf RNZ-Nachfrage bestätigte Mauers Feuerwehrkommandant Patrick Waibel das. Beim Aussiedlerhof befinde sich eine Zisterne. Zudem würden die Mauermer Feuerwehrleute zwei- bis dreimal jährlich eine Übung für dortige Notfälle absolvieren. Die Wasserversorgung zur Zisterne aufzubauen, wäre jedoch Waibel zufolge aufwendiger gewesen als der Pendelverkehr; zumindest, da der betroffene Landwirt selbst mithilfe seines Radladers eine Brandsperre errichtet und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert hatte. "Wenn der Brand größer gewesen wäre, wäre das aber erforderlich gewesen", meinte Waibel über die Nutzung der Zisterne.

Dass die Wehren aus Mauer und Meckesheim nachalarmiert wurden, sei laut Ehret indes Christian Römmer zu verdanken. Der Mauermer ist seit Kurzem stellvertretender Kreisbrandmeister. "Er hat vor Ort angeordnet, dass Mauer und Meckesheim alarmiert werden", so Ehret.

Update: Freitag, 1. Juli 2022, 20.23 Uhr

Acker und Traktor an der L547 standen in Flammen

Von Sabrina Lehr

Mauer. Schon von weit entfernt war die pechschwarze Rauchsäule zu sehen, die am Donnerstagmittag über einem Feld zwischen Mauer und Schatthausen aufstieg. Dort, am Rande der Landesstraße L547, stand ein Traktor in Flammen – und um das Fahrzeug loderte Stroh auf rund 200 Quadratmetern eines frisch gedroschenen Felds.

Es war nach ersten Einschätzungen der Polizei wohl ein technischer Defekt, der den Brand auf dem Feld und damit einen Großeinsatz von 50 Feuerwehrleuten aus Mauer, Schatthausen, Baiertal, Wiesloch und Meckesheim auslöste. Und der wohl ohne die geistesgegenwärtige Reaktion des Feldbesitzers deutlich schlimmer hätte ausfallen können.

Aber von vorne: Es war etwa 13.15 Uhr als ein Passant den Brand meldete. Zunächst wurde aufgrund der unklaren Gemarkungsverhältnisse die Wieslocher Feuerwehr alarmiert, ehe gut eine halbe Stunde später auch die Mauermer Kameraden angefordert wurden. Das Ziel der verschiedenen Wehren war jedoch das gleiche: Dafür sorgen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet.

Und hierzu hatte bereits der Mauermer Landwirt, dem das betroffene Feld gehört, einen entscheidenden Beitrag geleistet: "Er hat super reagiert", lobte Mauers Feuerwehrkommandant Patrick Waibel. Der Landwirt hatte dem Kommandanten zufolge einen Radlader geholt, mit diesem die Erde umgedreht und so eine Brandsperre errichtet. Denn "Erde brennt nicht", erklärte Waibel.

Das Feuer ließ nur noch ein Gerippe zurück: Der Traktor brannte vollkommen aus. Foto: Feuerwehr Meckesheim

Die Feuerwehrleute indes teilten sich auf: Während ein Teil der Kräfte versuchte, das Feuer am "in Vollbrand" stehenden Traktor zu löschen, kümmerte sich der Rest um den Acker. "Das Hauptproblem war die Wasserversorgung", so Waibel. Mangels Hydrant in der Nähe mussten die Feuerwehren pendeln, weswegen auch etwa die Meckesheimer Wehr nachalarmiert wurde.

Acht bis zehn Einsatzfahrzeuge fuhren auf diese Weise an den Mauermer Bahnhof. Am dortigen Hydranten tankten sie auf, fuhren zurück zum Einsatzort und befüllten dort mit dem frisch geholten Löschwasser die im Löschangriff befindlichen Fahrzeuge.

Mit Erfolg: Nach rund 20 Minuten war der Brand laut Waibel unter Kontrolle und die Wieslocher Wehr, die bis dato die Einsatzleitung innehatte, gab an die Mauermer Kollegen ab. "Das A und O war, dass der Landwirt so reagiert hat", betonte Waibel. Die Gefahr eines Ausbreitens des Feuers sei dadurch von Anfang an eingedämmt worden.

Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz für die Wehr beendet – zumindest vorerst. Denn am Nachmittag und am Abend, so erklärte der Kommandant, mussten noch Nachkontrollen erfolgen. Dass das Feuer aber wieder aufflammt, hielt Waibel für unwahrscheinlich. "Das Feld wurde so geflutet, dass die Gefahr einer Wiederentflammung gering ist", schätzte er.

Ort des Geschehens

Der Traktor, den ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage als "recht neues Fahrzeug" beschrieb, brannte indes völlig aus. Der Schaden könne im sechsstelligen Euro-Bereich liegen, so der Polizeisprecher. Im Zuge der Löscharbeiten musste die L547 kurzzeitig gesperrt werden.