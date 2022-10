Wenn Blumen und andere Gegenstände von Gräbern geklaut werden, ermittle man wegen Diebstahl, so die rechtliche Einordnung der Polizei. Eine "Störung der Totenruhe" – also eine Grabschändung – sei dies aber nicht.

Sie habe nun Anzeige bei der Polizei erstattet. Auch auf anderen Friedhöfen in der Region werde geklaut. "Man glaubt es nicht, aber es ist leider so", schreibt sie: "Wer Tote bestiehlt, ist auch ein großer Verbrecher! Tote können sich leider nicht mehr wehren!", zeigt sie sich empört.

Von Philipp Weber

Weinheim. Eine Hirschberger Leserin hat die RNZ um Mithilfe gebeten. Sie will dazu aufrufen, den Diebstahl von Blumen und anderem Grabschmuck konsequent zu melden – bei den Friedhofsverwaltungen und bei der Polizei. "Von dem Grab meiner Eltern auf dem Weinheimer Friedhof sind Blumen gestohlen worden", berichtet sie. Dies sei ihr nicht zum ersten Mal passiert. Außerdem habe sie von Bekannten Ähnliches gehört.

Diebstahl statt Gedenken? Die RNZ hakte bei den zuständigen Behörden nach. "Bedauerlicherweise kommt es vor, dass auch auf Friedhöfen nicht Halt vor Diebstahl gemacht wird und zum Beispiel Blumenschmuck, aber auch Gegenstände aus Buntmetall wie etwa Lämpchen entwendet werden", so Horst Wetzel, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim.

Die Zahl der entsprechenden Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Weinheim, das von Laudenbach bis Schriesheim reicht, ist seinen Ausführungen nach jedoch überschaubar. Wobei die Polizei nur diejenigen Taten benennen kann, die bei ihr zur Anzeige gebracht werden.

Demnach kamen im Jahr 2021 drei mutmaßliche Straftaten zur Anzeige: je eine im März, im August und im Oktober. Zwei mal kam Metall weg, einmal Blumenschmuck. Im laufenden Jahr sei am 13. September eine entsprechende Anzeige eingegangen. Hierbei ging es um den Diebstahl von Blumen, "Schadenshöhe: 5 Euro." Damit ist die Bilanz – aus Polizeisicht – eindeutig: "Straftaten auf Friedhöfen spielen erfreulicherweise eine eher untergeordnete Rolle und stellen bisher kein besonderes Problem dar."

Wenn Blumen und andere Gegenstände von Gräbern geklaut werden, ermittle man wegen Diebstahl, so die rechtliche Einordnung der Polizei. Eine "Störung der Totenruhe" – also eine Grabschändung – sei dies aber nicht.

"Es kommt leider immer wieder mal vor, dass Gegenstände von Grabstätten entwendet werden, insbesondere Blumengebinde", teilt Michael Müller von der Weinheimer Friedhofsverwaltung mit. Dies sei jedoch kein reines Weinheimer Phänomen, sondern auch auf anderen Friedhöfen festzustellen. "Besonders auffällig sind solche Situationen im Umfeld allgemeiner Gedenktage, zum Beispiel jetzt, da Allerheiligen ansteht."

Die städtischen Mitarbeiter seien angehalten, die Augen offenzuhalten. Allerdings sei es beinahe unmöglich, jede Situation richtig einzuordnen. Auf den ersten Blick sei es meist unklar, ob ein Angehöriger bei der Grabpflege oder ein Dieb etwas wegnimmt.

Die meisten Friedhöfe in Weinheim würden nachts geschlossen. Das helfe in diesem Zusammenhang jedoch wenig. "Die Diebe sind so dreist, dass sie ohne jegliche Scham ihr Unwesen auch am helllichten Tag treiben", so Müller.

Aber: Es muss niemand klaglos hinnehmen, wenn von den Gräbern derer gestohlen wird, derer man in Liebe gedenken will. Und deshalb war der Hinweis aus Hirschberg sehr berechtigt.